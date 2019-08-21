Dichiarazione del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica

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	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * FORMAZIONE NUOVO GOVERNO: « IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI DEL PRESIDENTE MATTARELLA CON I PARTITI POLITICI »				
L’ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica il calendario delle consultazioni:


 


Mercoledì 21 agosto 2019


IL PRESIDENTE EMERITO DELLA REPUBBLICA, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.


ORE 16.00


PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati


ORE 16.45


PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: On. Dott. Roberto Fico


ORE 17.30


GRUPPO PARLAMENTARE “PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT,UV)” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA


 


ORE 18.00


GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA


 


ORE 18.30


GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


 


 


 


ORE 19.00


GRUPPO PARLAMENTARE “LIBERI E UGUALI” DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


 


Giovedì 22 agosto 2019


ORE 10.00


GRUPPI PARLAMENTARI “FRATELLI D’ITALIA” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


 


ORE 11.00


GRUPPI PARLAMENTARI “PARTITO DEMOCRATICO” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


 


ORE 12.00


GRUPPI PARLAMENTARI “FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


 


ORE 16.00


GRUPPI PARLAMENTARI “LEGA-SALVINI PREMIER” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


 


ORE 17.00


GRUPPI PARLAMENTARI “MOVIMENTO 5 STELLE” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


 


 


 


 


 

Comunicato