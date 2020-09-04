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PREVENZIONE CONTAGIO COVID

Intervista a dottor Sandro Lombardi

Commissario del Governo - Trento

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	CGIL * SANITÀ – COVID: « OGGI A TRENTO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE, RIAPPROPRIAMOCI DI EFFICACI RELAZIONI SINDACALI »				
 


 


 


 


DIRETTA VIDEO DI OPINIONE DA PIAZZA DANTE – TRENTO


 




cisl – fenalt – nursing up – uil / trentino * trento – piazza dante: « flash mob di protesta per PERSONALE SANITARIO – EMERGENZA covid / DIRETTA VIDEO OPINIONE IN live HD STREAMING » (RIVEDI LINK)