CGIL * SANITÀ – COVID: « OGGI A TRENTO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE, RIAPPROPRIAMOCI DI EFFICACI RELAZIONI SINDACALI »

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/Schermata-2020-09-04-alle-17.51.29.jpg 764 1333 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin2020-09-04 18:00:092020-09-04 18:00:09CGIL * SANITÀ - COVID: « OGGI A TRENTO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE, RIAPPROPRIAMOCI DI EFFICACI RELAZIONI SINDACALI »
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DIRETTA VIDEO DI OPINIONE DA PIAZZA DANTE – TRENTO