PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO: FUGATTI, « DOPO 10 ANNI DI VITA POSSIAMO CONSTATARE COME LA COOPERAZIONE TRA I TRE TERRITORI SI SIA RAFFORZATA »

L’Euregio Tirolo, Alto Adige, Trentino compie 10 anni.Il 14 giugno del 2011 a Castel Thun la firma dell’Atto costitutivo. Fugatti: strumento per far crescere i tre territori.

Dieci anni fa a Castel Thun veniva fondato l’Euregio Trentino, Tirolo e Alto Adige. I vertici delle due Province autonome di Trento e Bolzano e del Land Tirolo, riuniti martedì 14 giugno del 2011 nel maniero situato in val di Non, infatti firmavano l’Atto costitutivo. Prendeva vita, quindi, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect), strumento previsto dal regolamento Ue del 2006, dotato di personalità giuridica pubblica, costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri.

Da allora sono state molte le iniziative comuni messe in campo dai tre territori, molte delle quali hanno assunto un carattere continuativo. Ricordiamo, ad esempio, quelle nei settori dei giovani, della mobilità, della ricerca, dell’ambiente e della protezione civile, della cultura.

Quest’anno è stato dedicato in modo particolare al rilancio della cultura con l’Anno dei Musei dell’Euregio. Il valore aggiunto del Gect sotto il profilo politico è stato quello di consentire ai tre territori di approfondire le relazioni reciproche e di poter fare assieme più di quanto non avrebbero potuto fare da soli.

“Dopo 10 anni di vita dell’Euregio – sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – possiamo constatare come la cooperazione tra i tre territori si sia rafforzata. Molti sono i progetti concreti che sono stati attuati e che vanno nella direzione di far sentire l’Euregio più vicino ai cittadini. Ritengo che lo strumento del Gect abbia dimostrato in questo decennio la sua utilità e che vada ulteriormente rafforzato per poter coinvolgere ancora di più le istituzioni e le popolazioni del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino”.