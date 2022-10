CUB TRENTO * LETTERA AD ORDINI PROFESSIONALI E APSS: « OBBLIGO VACCINALE, RICHIEDIAMO UNA POSIZIONE CHIARIFICATRICE DI TUTELA E TRASPARENZA ANCHE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE »

14.28 - mercoledì 19 ottobre 2022

Oggetto: Richiesta di una posizione chiarificatrice su obbligo vaccinale. Egregi signori come CUB Trento riteniamo che a fronte anche delle recenti notizie pervenute in merito alla dichiarazione presso l’Europarlamento da parte della portavoce della casa farmaceutica Pfizer, Janine Small (responsabile per i Paesi Emergenti) in data 07.10.2022 (“Il nostro farmaco non è mai stato testato per prevenire l’infezione da Covid. E d’altronde nessuno ci ha mai chiesto di farlo”), riteniamo che sia arrivato il momento di chiarire in maniera inequivocabile, senza delegare responsabilità decisionali a istituti e ad enti superiori, la Vostra posizione come Assessorato alla salute della PAT, come Ordini professionali, come Unione e come Azienda sanitaria sulla necessità di mantenere un obbligo vaccinale per il personale sanitario e sociosanitario e/o che comunque operano all’interno della strutture del comparto sociosanitario.

La scrivente CUB Trento richiede pertanto in via ufficiale che quanti in indirizzo assumano una posizione chiarificatrice (etica, deontologica e scientifica) in un’ottica di tutela e trasparenza anche nei confronti della popolazione generale.

Distinti saluti.

CUB Trento

Ezio Casagranda – Rosanna Gonzo