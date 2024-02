RAI 1 – “ DOC – NELLE TUE MANI “ * PRIMO FEBBRAIO 2024, EPISODI 7 E 8 « ” FANTASMI “ E “ SALTO NEL BUIO “» RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

07.42 - venerdì 2 febbraio 2024

CLICCA QUI PER RIVEDERE EPISODIO 7

Doc – Nelle tue mani.St 3 Ep 7 – Fantasmi

Le sedute con Enrico mettono in discussione le capacità professionali di Doc: Agnese coglie l’occasione per inibire la sua ricerca sul passato. In reparto è ricoverato il fratello di Giulia.

///

CLICCA QUI PER RIVEDERE EPISODIO 8

Doc – Nelle tue maniSt 3 Ep 8 – Salto nel buio

Doc capisce come trovare la donna che sta cercando. Riccardo, in ospedale, affronta un indisciplinato trainer. Damiano deve vedersela con il ricovero di una modella, fidanzata del fratello.