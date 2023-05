APT DOLOMITI PAGANELLA (TN) * BILANCIO 2022: « UTILE D’ESERCIZIO PARI A 692,34 EURO / UN MILIONE E MEZZO LE PRESENZE TURISTICHE »

14.57 - venerdì 5 maggio 2023

l’APT Dolomiti Paganella in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci dell’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella SB ha presentato il Bilancio d’Esercizio 2022. L’incontro è stato un’occasione, oltre che per ripercorrere le attività e le progettualità principali portate avanti nel 2022 da APT, per presentare i dati quantitativi dell’intero anno 2022.

I primi restituiscono una fotografia del territorio come una destinazione dinamica che ha registrato sull’intero ambito (Altopiano della Paganella, San Lorenzo Dorsino e Piana Rotaliana) oltre 1 milione e mezzo di presenze turistiche (con 380.000 arrivi), marcando un +49% rispetto al 2021, anno fortemente segnato dalla pandemia da COVID 19.

Il Presidente Viola e il direttore Luca D’Angelo hanno anticipato all’assemblea anche i dati della stagione invernale 2022/2023 appena conclusa, mettendo in evidenza come si possa certificare la fine della crisi pandemica sui flussi turistici. Infatti, rispetto alla stagione invernale precedente, le presenze fanno segnare un aumento del +29% (656.711 presenze totali).

Il mese che ha registrato una maggiore affluenza è stato gennaio con 214.803 presenze (+48% rispetto all’anno precedente). Dai dati emerge anche come il ritorno dei mercati stranieri dopo la crisi pandemica — con la Repubblica Ceca al primo posto (+31%), seguita dalla Polonia (+21%) — sia stato un fattore determinante per queste performance, senza dimenticare come il mercato italiano (che pesa per un 79% sulle presenze totali) abbia mantenuto, e in alcuni periodi anche rinforzato, la propria affezione per la vacanza invernale in Dolomiti Paganella.

Si è riunita ieri, mercoledì 3 maggio 2023, presso la “Casa Osei” di San Lorenzo Dorsino, l’assemblea ordinaria dei soci dell’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella SB. Durante l’incontro è stato presentato e approvato il Bilancio d’Esercizio 2022, chiuso con un avanzo di 692,34€, e sono stati illustrati i dati della stagione 2022, molto positivi e in netta ripresa dopo le difficoltà del Covid. L’assemblea ha anche approvato la Relazione d’Impatto, strumento obbligatorio per le Società Benefit come APT Dolomiti Paganella.

I soci pubblici dell’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella (Società Consortile a responsabilità limitata) sono i Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore, mentre i soci privati sono i Consorzi Andalo Vacanze, Molveno Holiday, Fai Vacanze, Cavedago Vacanze, Parco Faunistico di Spormaggiore e, dal 2021 con l’armonizzazione dei territori, i Consorzi Borgo Vivo di San Lorenzo Dorsino e Piana Rotaliana Königsberg.

“Con l’allargamento della compagine sociale, avvenuto nel 2021, la nostra APT ora offre una realtà unica in Trentino, una gamma diversificata e completa di prodotti ed esperienze turistiche, dalla neve al lago, dal bike al trekking fino all’enoturismo, per un’ospitalità attiva 12 mesi l’anno”, ha sottolineato il presidente dell’APT Michele Viola nel dare il via all’assemblea.

L’incontro è stato un’occasione, oltre che per ripercorrere le attività e le progettualità principali portate avanti nel 2022 da APT, per presentare i dati quantitativi e qualitativi dell’intero anno 2022. I primi restituiscono una fotografia del territorio come una destinazione dinamica che ha registrato sull’intero ambito (Altopiano della Paganella, San Lorenzo Dorsino e Piana Rotaliana) oltre 1 milione e mezzo di presenze turistiche (con 380.000 arrivi), marcando un +49% rispetto al 2021, anno fortemente segnato dalla pandemia da COVID 19. Segnali, questi, di una ripresa importante dei flussi turistici, sostenuta principalmente dai turisti italiani che hanno rappresentato nel 2022 circa l’80% delle presenze totali.

Anche i dati di carattere più qualitativo — sempre più significativi per leggere i fenomeni turistici —, “estratti” attraverso la piattaforma digitale che analizza tutte le recensioni online, segnalano performance interessanti con un sentiment score del 90%. Sulla stessa linea, le evidenze che arrivano dal sistema di monitoraggio della redditività alberghiera che posizionano l’altopiano della Paganella tra gli ambiti turistici in Trentino capaci di performare meglio a livello di prezzi e redditività dell’offerta ricettiva.

Il Presidente Viola e il direttore Luca D’Angelo hanno anticipato all’assemblea anche i dati della stagione invernale 2022/2023 appena conclusa, mettendo in evidenza come si possa certificare la fine della crisi pandemica sui flussi turistici. Infatti, rispetto alla stagione invernale precedente, le presenze fanno segnare un aumento del +29% (656.711 presenze totali). Il mese che ha registrato una maggiore affluenza è stato gennaio con 214.803 presenze (+48% rispetto all’anno precedente). Dai dati emerge anche come il ritorno dei mercati stranieri dopo la crisi pandemica — con la Repubblica Ceca al primo posto (+31%), seguita dalla Polonia (+21%) — sia stato un fattore determinante per queste performance, senza dimenticare come il mercato italiano (che pesa per un 79% sulle presenze totali) abbia mantenuto, e in alcuni periodi anche rinforzato, la propria affezione per la vacanza invernale in Dolomiti Paganella.

Al termine della panoramica sulle attività svolte, è stato poi presentato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che è stato approvato all’unanimità e che si chiude con un utile d’esercizio pari a 692,34€.

Per rispondere alla richiesta della provincia di adottare una contabilità separata e per mantenere l’equilibrio del 49% e 51% sono stati introdotti i processi 231 e il nuovo software gestionale di contabilità analitica che hanno portato a una ristrutturazione di tutto il piano dei conti. Il nuovo bilanciamento per l’esercizio 2022 ha portato ricavi pubblici pari al 46,6%, contro ricavi privati del 53,4%.

L’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella è, dal 2022, la prima Azienda per il Turismo in Italia e una delle prime in Europa ad avere deciso di adottare la forma giuridica di Società benefit (introdotta nel nostro Paese con la Legge n. 208 del 2015), che prevede, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di lucro, il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Per soddisfare i requisiti di trasparenza della legislazione, le società benefit sono tenute a redigere la relazione annuale di impatto da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito aziendale. La relazione deve includere: la descrizione degli obiettivi specifici attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, la valutazione dell’impatto generato dalla governance, dai lavoratori e altri portatori d’interesse e una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Per il primo anno, per misurare l’impatto generato dall’azienda è stato utilizzato il BIA (B Impact Assessment). Lo strumento, adottato da più di 150.000 compagnie, è un tool digitale gratuito che aiuta nello specifico a misurare, gestire e migliorare l’impatto positivo generato dall’impresa a vari livelli: ambiente, comunità, clienti, fornitori, impiegati e azionisti. In media, in una scala in cui 80 punti rappresentano la soglia di eccellenza (e il primo step verso la Certificazione B Corp), le aziende che utilizzano lo strumento hanno ottenuto un punteggio pari a 51 punti; l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, nel suo primo anno d’utilizzo, ha registrato invece un final score di ben 69 punti.

“È stato importante potersi misurare e valutare l’impatto delle azioni della nostra società utilizzando uno standard internazionale come quello usato in tutto il mondo dalle B CORP”, commenta il direttore di APT Dolomiti Paganella Luca D’Angelo. “Il risultato ottenuto ci mostra come la strada intrapresa con il progetto Dolomiti Paganella Future Lab ci stia portando verso una destinazione che sempre di più ricerca un equilibrio tra la propria comunità, gli ospiti e l’ambiente naturale dove avviene l’incontro. Abbiamo ancora margini di miglioramento sui quali ci focalizzeremo nei prossimi anni”.