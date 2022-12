PAT * AMAZON.IT – PARTNERSHIP: SPINELLI, « IL 15/12 LA PRESENTAZIONE STAMPA DEL PROTOCOLLO D’INTESA, PRESENTE RITA MALAVASI »

10.35 - martedì 13 dicembre 2022

Conferenza stampa il 15 dicembre alle 15 per la firma dell’accordo. Con l’assessore Spinelli, i rappresentanti di Amazon e delle aziende trentine nella vetrina “Made in Italy”. Provincia autonoma di Trento e Amazon, il protocollo d’intesa: giovedì la presentazione.

Sarà siglata giovedì 15 dicembre, alle 15, nella Sala Belli di piazza Dante, l’intesa in tema di e-commerce tra Provincia autonoma di Trento e Amazon, per il supporto alle piccole e medie imprese e la promozione dei prodotti del territorio. L’appuntamento, aperto ai giornalisti, vedrà la presenza di Achille Spinelli, assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, e di Rita Malavasi, responsabile relazioni istituzionali per Amazon.it.

Parteciperanno anche i rappresentanti delle aziende trentine presenti nella vetrina regionale “Made in Italy” di Amazon, in particolare Elisa Buffa, responsabile marketing di Happy Frizz, e Marika Valenti, proprietaria di Creartistic.