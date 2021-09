PD – ROMA * FESTA DELL’UNITÀ: « DOMANI FRA GLI OSPITI DAVID SASSOLI – GOFFREDO BETTINI – NICOLA FRATOIANNI – ROSSELLA MURONI – LINDA LAURA SABBADINI »

Festa dell’Unità, domani fra gli ospiti David Sassoli, Goffredo Bettini, Nicola Fratoianni, Rossella Muroni, Linda Laura Sabbadini. Il Programma alla Festa dell’Unità in corso a Bologna previsto per domani, sabato 4 settembre.

SALA DIBATTITI NILDE IOTTI

ore 18.00 LE RIFORME PER LA GIUSTIZIA, LA STRADA PER RIPARTIRE

Eugenio Albamonte, Gian Domenico Caiazza, Anna Rossomando, Armando Spataro, Silvia Ventrucci

modera Liana Milella

ore 19.15 LA SINISTRA DOPO LA PANDEMIA

Goffredo Bettini, Anna Finocchiaro, Nicola Fratoianni, Enrico Gasbarra

modera Lucia Annunziata

ore 20.30 L’AGENDA GLOBALE DELLE DONNE

Helena Dalli (in collegamento), Barbara Kenny (in collegamento), Tonia Mastrobuoni, Rossella Muroni, Stefania Pezzopane, Linda Laura Sabbadini

modera Ouidad Bakkali

ore 21.45 LA NUOVA EUROPA

David Sassoli intervistato da Marco Damilano

SALA DIBATTITI FRANCO MARINI

ore 18.30 IL SILENZIO SUGLI INNOCENTI

Con l’autore Luca Mariani

discutono Caterina Cerroni e Raffaele Marras

modera Camilla Folena

ore 20.00 I PARTITI DIGITALI

Con l’autore Paolo Gerbaudo

discutono Carlo Bettio, Maria Chiara Prodi (in collegamento), Stefano Vaccari

modera Luciana Cimino

ore 21.30 LO CAPISCE ANCHE UN BAMBINO

Con l’autore Mattia Zecca

discutono Sergio Lo Giudice e Alice Parma

modera Caterina Coppola

Tutti i dibattiti della Sala Iotti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del PD e, in audio, su Radio Immagina e Radio Radicale. I dibattiti della Sala Marini saranno trasmessi in diretta su Radio Radicale.