PD NAZIONALE * ASSEMBLEA PARTITO: « 705 DELEGATI IN PRESENZA, 221 IN COLLEGAMENTO / 417 INVITATI, 150 GIORNALISTI ACCREDITATI »

02.15 - domenica 12 marzo 2023

Settecentocinque delegati in presenza, 221 quelli che seguiranno in collegamento, 417 invitati e 150 giornalisti accreditati. Sono questi alcuni dei numeri con i quali si aprirà oggi l’Assemblea del Partito Democratico al Centro Congressi “La Nuvola” all’Eur.

Saranno i colori verde, bianco e rosso a incorniciare la platea dell’Auditorium. “La forza della comunità, per le persone, per il pianeta”, questo il titolo scelto per l’evento. A delegate, delegati e ospiti sarà infine offerta la possibilità di usufruire di uno “spazio bimbi”.