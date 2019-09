ROSSI (PATT) – VAIA DIMARO * « BENE IL DDL PER LO STANZIAMENTO, NECESSARIO PERò CHE IL CONTRIBUTO PREVISTO SIA LEGATO AL REINVESTIMENTO NELLE ZONE COLPITE »

Bene il ddl per lo stanziamento per le aree colpite da Vaia a Dimaro. Necessario però che il contributo previsto sia legato al reinvestimento nelle zone colpite.

Prendiamo atto con favore della decisione di oggi della giunta di approvare un apposito ddl, che fa seguito alla necessità da me espressa in aula, quando ci è stato presentato l’emendamento, di prevedere nella norma che il contributo sia legato all’impegno di reinvestire in analoga attività al fine di assicurare ricadute economiche nelle zone colpite.

Ricordo che in un primo tempo la norma che ci è stata presentata non conteneva alcun accenno a questa condizione e che solo dopo le nostre osservazioni è stata introdotta.

È necessario infatti che l ‘intervento della provincia assicuri il più possibile l’obiettivo di un ripartenza delle attività economiche che a seguito dell’evento non sono più possibili.

*

Ugo Rossi

Capogruppo Patt in Consiglio provinciale Trento