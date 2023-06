PAT * PNRR: « AL VIA LA TASK FORCE, PROTOCOLLO D’INTESA CON RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO (VENEZIA / AREA NORD-EST) E CONSORZIO COMUNI TRENTINI »

15.06 - venerdì 9 giugno 2023

Pnrr, nasce una task force per sostenere i comuni nell’attuazione dei progetti. Sottoscritto protocollo d’intesa fra la Provincia autonoma di Trento, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia Area Nord-EST e il Consorzio dei Comuni Trentini.

Rafforzare le forme di collaborazione e di sinergia nella corretta e tempestiva attuazione delle progettualità PNRR degli Enti locali trentini. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa – valido fino al 31 dicembre 2026 – fra la Provincia autonoma di Trento, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia Area Nord-EST e il Consorzio dei Comuni Trentini approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi.

“Con questo protocollo d’intesa – spiega l’assessore Mattia Gottardi – mettiamo in campo uno gruppo di lavoro tecnico che possa essere d’aiuto, specialmente ai piccoli comuni, nell’attuazione delle progettualità del Pnrr. Attraverso questa sinergia saranno messi a sistema informazioni, dati e conoscenze. Nel concreto le attività potranno riguardare anche azioni divulgative e di comunicazione, per facilitare la conoscenza delle informazioni utili fra i soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano a livello locale. Questo in linea con le priorità del Pnrr, ovvero favorire lo sviluppo economico delle comunità e colmare i gap territoriali. “.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia Area Nord-EST in particolare è impegnata nella realizzazione di attività di supporto, monitoraggio e verifica degli investimenti dei Comuni, tra le quali in particolare una forte azione di supporto rivolta al corretto utilizzo del sistema di monitoraggio REGIS e del relativo popolamento, anche mediante l’organizzazione di attività formative dedicate. Attraverso il protocollo oggi approvato dalla Giunta provinciale la Ragioneria territoriale dello stato si impegna a tenere informati la Provincia e il Consorzio di tali attività. Sarà messa in campo un servizio di assistenza tramite una casella di posta dedicata ed un supporto telefonico, individuato presso ciascuna area geografica di competenza e comunicato ai soggetti attuatori nell’ambito delle attività di accompagnamento.

La Provincia autonoma di Trento è invece coinvolta in azioni di collaborazione alle attività previste assicurando, sempre nel rispetto delle competenze attribuite, la messa in opera di strumenti e azioni di supporto che si rendessero necessarie, volte ad affrontare le criticità che si evidenzieranno a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica. Si impegna, inoltre a mettere a disposizione dei firmatari dati e informazioni relative allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti dei Comuni e ogni altra informazione utile ai fini dell’attività di monitoraggio.

Infine il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna a garantire la massima collaborazione a livello organizzativo e relazionale con gli enti locali del territorio provvedendo alla canalizzazione e diffusione massima delle comunicazioni e informazioni relative agli eventi e azioni organizzati sul territorio e/o finalizzati ai comuni della provincia attraverso i propri canali web e social; alla veicolazione delle richieste provenienti dagli enti suoi associati; alla individuazione di sedi logistiche per l’organizzazione delle attività.

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a tenersi informati circa le iniziative di formazione e aggiornamento che terranno nei confronti dei Comuni.