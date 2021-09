DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * SANITÀ: « LA PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE TARGATA APSS FINISCE NEL CESTINO, VERTICI BOCCIATI DALLA GIUNTA PAT? »

Insomma un progetto che avrebbe effettivamente rivoluzionato la Sanità trentina, rispettando i ruoli, raccogliendo suggerimenti e proposte (il confronto con quelli che l’assessore definisce “stakeholder” era già stato avviato con riscontri positivi).

Un progetto incomprensibilmente sparito, cestinato, gettato alle ortiche per fare spazio a una scelta calata dall’alto (anche se non si sa bene da chi), improvvisata (almeno ignota ad APSS che si stava muovendo su binari diversi come attestano le date e i documenti) e soprattutto striminzita.

Un percorso, quello della millantata riforma, che a questo punto richiede spiegazioni se non altro per giustificare la spesa (91mila euro più un’altra ventina almeno di retribuzione di risultato per ogni anno) di un professionista preparato, titolato e selezionato (con incarico triennale…) appositamente per realizzare, condividendolo, ciò che invece altri hanno prodotto con un’istruttoria sconosciuta ai più.