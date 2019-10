COPPOLA (FUTURA) * SEGNALAZIONE: «SPARI NOTTURNI A GAZZADINA, HO INFORMATO LA POLIZIA LOCALE DI TRENTO CIRCA L’ACCADUTO »

In data odierna ho inviato una comunicazione alla Federcaccia sezione di Trento, al Servizio Foreste della Provincia di Trento e alla Polizia Locale di Trento segnalando che sabato 26 ottobre verso le 20.30, in pieno centro storico a Gazzadina, nelle vicinanze del Colle di San Martino, si sono uditi spari di cacciatori talmente vicini alle case da costringere alcuni abitanti della zona ad abbassare le tapparelle. Mi è stato riferito che non è la prima volta che accade.

Ho chiesto controlli atti a scongiurare il ripetersi di simili episodi che potrebbero, data anche l’ora notturna, provocare incidenti alle persone.

*

Cons. Lucia Coppola