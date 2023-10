PAT * ORSI IN VALLE DEI LAGHI: « ESEMPLARE SEGNALATO VICINO AD UNA CASA A LAGOLO, FEMMINA ADULTA INVESTITA A COVELO »

16.04 - giovedì 26 ottobre 2023

Orsi in Valle dei Laghi, esemplare segnalato vicino ad una casa a Lagolo. Femmina adulta investita a Covelo. Doppio intervento della squadra emergenza del Corpo forestale trentino nelle scorse ore in Valle dei Laghi. Nella tarda serata di ieri gli operatori sono stati allertati da un residente a Lagolo, che segnalava la presenza di un orso nelle immediate vicinanze della sua abitazione. Stamani alle 7 invece un’orsa accompagnata da un piccolo è stata investita da un’auto a Covelo, lungo la strada provinciale che collega Terlago e Vezzano. L’Unità cinofila ha accertato che i due animali si siano allontanati: sul posto è stato raccolto materiale genetico come di prassi per cercare di identificare l’animale.