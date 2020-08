CASTELLO BUONCONSIGLIO (TN) * “ CINEMA SOTTO LE STELLE “: « TUTTI I MERCOLEDì DI AGOSTO ALLE ORE 21.00 LA RASSEGNA DEDICATA A 4 GRANDI ARTISTI / VINCENT VAN GOGH, RUDOLF NUREYEV, FRIDA KAHLO E WILLIAM TURNER »

Serate di cinema al Castello del Buonconsiglio. Mercoledì 5 I 12 I 19 I 26 agosto I ore 21

Castello del Buonconsiglio

Tutti i mercoledì di agosto torna il cinema all’aperto nei giardini del Castello del Buonconsiglio, con una rassegna dedicata a grandi artisti:

mercoledì 5 agosto

Van Gogh sulla soglia dell’eternità

Usa 2018. Regia di Julian Schnabel – con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner

Biografico, drammatico – 110’

Il genio inquieto di Vincent Van Gogh raccontato attraverso l’interpretazione di Willem Dafoe, premiato con la Coppa Volpi alla mostra del cinema di Venezia. Un film sulla creatività e la vita del pittore olandese, sull’intensità febbrile della sua arte, sulla sua visione unica del mondo e della realtà.

mercoledì 12 agosto

Nureyev. The white crow

Gran Bretagna 2018. Regia di Ralph Fiennes, con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksey Morozov

Biografico, drammatico – 122’

Provocante ed evocativo, il film racconta gli anni decisivi del leggendario ballerino russo Rudolf Nureyev, che a soli 22 durante la sua prima tournée a Parigi riuscì a sfuggire al Kgb e a chiedere asilo politico. Un ritratto dell’anima ribelle e anticonformista di un’icona indiscussa della danza mondiale.

mercoledì 19 agosto

Frida

Usa 2002. Regia di Julie Taymor – con Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Antonio Banderas, Valeria Golino, Edward Norton

Biografico – 120’

La vita e gli amori della pittrice messicana Frida Khalo. Un’esistenza segnata dalle dolorose ferite di un grave incidente, la relazione tormentata con il marito Diego Rivera, anche lui pittore, e un prestigioso circolo di amici che hanno accompagnato la donna fino alla sua precoce morte.

Film vincitore di 2 Premi Oscar.

mercoledì 26 agosto

Turner

Gran Bretagna 2014. Regia di Mike Leigh – con Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Paul Jesson, Lesley Manville

Biografico, drammatico – 149’

Il film rievoca gli ultimi 25 anni di vita dell’eccentrico pittore britannico William Turner, oggi considerato l’artista che elevò la pittura paesaggistica ad un livello tale da poter meritare il soprannome di “pittore della luce”. Timothy Spall, per la sua interpretazione, è stato premiato come miglior attore al Festival di Cannes.

info e prenotazioni

tariffa: 3,00 a persona

POSTI LIMITATI: 50 persone – prenotazione obbligatoria

prenotazioni:

ON LINE (selezionare la data dell’evento – cliccare ‘visualizza attività disponibili’ – procedere con la prenotazione: max 4 posti)

telefonica: Servizio prenotazioni tel. 0461 492811 con orario 9-13 e 14-16

La prenotazione è valida fino a 10 minuti prima della proiezione – i biglietti invenduti potranno essere messi a disposizione.

Ogni singolo evento è prenotabile dalla settimana precedente.

Accesso ai giardini a partire dalle ore 18.

La Caffetteria è aperta: propone aperitivi e apericena per la serata.

In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala Marangonerie del Castello.

Il Castello del Buonconsiglio metterà in atto tutti i protocolli per prevenire la diffusione del virus Sars-Cov2, al pubblico è richiesto di portare con sé la mascherina e di rispettare le norme di distanziamento fisico per la sicurezza di tutti.