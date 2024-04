COLDIRETTI * PASQUETTA: « 10 MILIONI DI ITALIANI AL RIENTRO DALLE VACANZE, MARE – CITTÀ D’ARTE – MONTAGNA LE LOCALITÀ PIÙ GETTONATE »

19.25 - lunedì 1 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sono oltre dieci milioni gli italiani al rientro dopo le vacanze pasquali in un giorno di Pasquetta segnato da meteo incerto. E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione della fine della settimana di festività che la stragrande maggioranza ha trascorso in Italia.

Mare, città d’arte e montagna le località più gettonate assieme alla campagna, con oltre un milione e mezzo di presenze stimate in agriturismo, secondo l’analisi Terranostra Campagna Amica, tra pernottamenti, pranzi e visite.

Proprio l’enogastronomia è stata la voce più importante del budget della vacanza, impegnando circa 1/3 della spesa, davanti a pernottamenti e spostamenti. Con le passeggiate in cima alla classifica delle attività preferite – continua Coldiretti -, la novità della Pasqua 2024 sono stati i cammini, la nuova frontiera del turismo lento, brevi vacanze alla scoperta dei territori italiani. Sentieri, ciclovie, ippovie, vie di pellegrinaggio formano una fittissima rete di percorsi alla scoperta degli angoli più segreti del Belpaese. Una opportunità colta, secondo le stime Coldiretti, da oltre 300 mila appassionati che hanno puntato su passeggiate, pedalate o percorsi a cavallo visitando cantine, frantoi, fattorie e birrifici agricoli.