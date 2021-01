MUSE TRENTO * ATTIVITÀ: « RIAPRONO IL MAXI OOH! ED IL MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI DI PREDAZZO »

Gli spazi museali tornano accessibili con nuove modalità di visita, nuove proposte espositive e attività per tutti i gusti: MUSE e Palazzo delle Albere dal lunedì al venerdì (10-18); il Museo geologico di Predazzo dal martedì al venerdì con una mostra sulmondo dei ghiacciai. Il MUSE ampliai giorni di visita. A partire dal 25 gennaioil Museo delle Scienze sarà visitabile anche di lunedì, sempre con visita guidata esolo su prenotazione.

Questo per garantire un’esperienza di visita in piena sicurezza e dare la possibilità ai visitatori di esplorare, accompagnati dalle guide del museo, gli spazi espositivi,le collezioni permanenti ela grande mostra “Tree Time –Arte e scienza per una nuova alleanza con la natura”.

La visita guidata(inclusa nel biglietto ordinario) dura due orenelle seguentifasce orarie, dal lunedì al venerdì:

10-12

14-16

16-18

per gruppi di massimo 15 persone

Riaperti all’interno della struttura disegnata da Renzo Piano anche MUSE Cafè(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15), MUSE Shop(dalle 10 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 18.15) e, solo su prenotazione e a fasce orarie, il Maxi Ooh!, lo spazio immersivo dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie al primo piano del museo. AnchePalazzo delle Albere, dove è visitabile la nuova mostrafotografica “Forest Frame –La foresta tra sogno e realtà”di Maurizio Galimberti, allarga l’apertura al lunedì, con orario 10-18 e ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione.—

In Val di Fiemme riapre i battentiil Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, sede territoriale del MUSE,dal martedì al venerdì con orario 10 -12.30 e 16 –18e ingresso contingentato.Torna così visitabile, dopo un lungo stop, la mostra”Ghiacciai. Il futuro dei ghiacci perenni nelle nostre mani”, ampio allestimento dedicato ai giganti bianchi che ricoprono le nostre montagne. Lealtre sedi territoriali(Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Giardino Botanico Alpino delle Viote e Terrazza delle Stelle) sono chiuse per il periodo invernale