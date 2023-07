DAL RÌ (UDC) * AUTONOMIA « LA TRAMONTATA ESPERIENZA DELL’UPT HA CERTIFICATO LA POCHEZZA DELLA POLITICA, CHE HA FAGOCITATO L’AMMINISTRAZIONE »

09.21 - domenica 30 luglio 2023

O la politica ha la pretesa di essere anche progetto o si riduce ad un teatrino di singole ambizioni. Ed a banale somma di reazioni.

Chi parla di “voto d’opinione” troppo spesso pensa al teatrino dei protagonismi invece che alle virtù che dobbiamo pretendere da chi si occupa della cosa pubblica. Il rigore non è solo quello da mettere nelle scelte che si fanno, ma quello che ciascuno tra coloro che vogliono proporsi al voto deve avere innanzi tutto con se stesso. In un anno e mezzo abbiamo scritto e detto ciò che crediamo importante nell’impegno che ci candidiamo a sostenere.

In questi cinque anni abbiamo visto e misurato sui fatti il rispetto dei singoli eletti per le regole ed i principi che, scritti nella Costituzione creano l’ambito in cui ciascuno esercita la propria libertà.

Tanto di ciò che si è visto non ci è piaciuto e saremo nella competizione elettorale perché certi obbrobri non si ripetano.

La persona è al centro della nostra idea della politica.

Gli editoriali di tanti “ex qualcosa“ sono esplicativi sulla nostra distanza da ciò che quello rappresenta e vuol rappresentare. Come è evidente nei fatti che la semplice reazione non può farsi Governo.

La tramontata esperienza dell’UpT dellaiana ha certificato la pochezza di una politica costruita sul fagocitare l’amministrazione e l’utilizzo pretestuoso di un’Autonomia ridotta a trentinità.

Una volta di più il Pd ha tradito ogni aspettativa di chi chiedeva una rottura con ciò che non è stato e si presenta succube di un interminabile passato.

Dopo Ferragosto comincerà la campagna elettorale. Chiederemo il vostro voto per ricostruire.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

