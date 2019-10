GIORGIA MELONI (FDI) * GIORNALISTI: «SOLIDARIETÀ A BILOSLAVO, VITTIMA A TRENTO DELL’INTOLLERANZA DI CHI PREDICA RISPETTO E DEMOCRAZIA »

«Massima solidarietà a Fausto Biloslavo, giornalista capace, sempre in prima linea per raccontare la verità sul campo. Invitato a discutere sulla crisi libica nella facoltà di Sociologia di Trento, è stato vittima proprio della solita intolleranza da parte di chi, ogni giorno, si riempie la bocca di parole come rispetto e democrazia, il tutto con la complicità dell’Università stessa che si è piegata ai violenti impedendo l’evento. Come al solito, parlano tanto di libertà ma la negano a chi non la pensa come loro. Un precedente pericoloso».

Giorgia Meloni

Presidente di Fratelli d’Italia