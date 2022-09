PAT * “GIORNATE EUROPEE PATRIMONIO“: « LABORATORI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE, AL MUSEO PALAFITTE DI FIAVÉ (24-25/9) »

12.44 - martedì 20 settembre 2022

Tornano le Giornate Europee del Patrimonio il 24 e il 25 settembre. Le iniziative al Museo Retico, all’area archeologica Acqua Fredda, al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé.

“Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio, la più partecipata manifestazione culturale d’Europa, in programma sabato 24 e domenica 25 settembre. All’evento aderisce anche l’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali i cui Servizi Educativi propongono visite guidate, laboratori e attività per famiglie dedicate alla conoscenza del patrimonio archeologico del Trentino. Le iniziative si svolgono presso l’area Acqua Fredda al Passo del Redebus, al Museo Retico di Sanzeno, al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé che nel fine settimana saranno visitabili con ingresso gratuito.

Il filo conduttore dell’edizione 2022 propone una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio. Un’eredità collettiva che chiama i musei e i parchi archeologici ad essere promotori della cultura della sostenibilità e che necessita della responsabilità e dell’impegno da parte di tutti per essere tramandata alle future generazioni.

Nel fine settimana sarà gratuito l’ingresso al Museo Retico dalle ore 14 alle 18, al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé che saranno visitabili dalle ore 10 alle 18.

“Per fare un palo, ci vuole il legno” è l’attività per famiglie dedicata alla tematica del legno, proposta domenica 25 settembre alle ore 10.30 al Parco Archeo Natura di Fiavé che prevede un laboratorio per la creazione di un utensile secondo le tecniche e i materiali in uso nel villaggio dell’età del Bronzo. Sempre domenica, alle ore 15.30 al Museo delle Palafitte, si terrà “Palafitticolo a chi?” una visita partecipata per grandi e piccini sulle tracce degli antichi abitanti delle palafitte con particolare attenzione al legno, materiale che nella torbiera di Fiavé si è conservato in modo eccezionale per 3500 anni. Per entrambe le attività la partecipazione è gratuita previa iscrizione (tel. 0465 735019 – 3346807276 – 331 1739336).

Spostandosi in un’altra zona del Trentino, per scoprire i segreti della lavorazione dei metalli, domenica 25 settembre alle ore 14.30 presso l’area archeologica Acqua Fredda, al Passo del Redebus tra la Valle dei Mòcheni e l’altipiano di Piné, è in programma “All’idea di quel metallo”, una visita guidata al sito con attività di archeologia dimostrativa per bambini e adulti con gli archeometallurghi. Seguirà una visita naturalistica alla riserva naturale circostante con la guida di un accompagnatore di territorio. La partecipazione è gratuita previa iscrizione tel. 331 6201376.

Due gli appuntamenti al Museo Retico di Sanzeno che domenica 25 settembre propone alle ore 14.30 “Le magie con il telaio”, un gioco e un percorso per famiglie attraverso il pozzo del tempo per scoprire storie di trame e intrecci e laboratorio di tessitura per realizzare un colorato braccialetto e alle ore 16.30 la visita guidata “I Reti e le antiche genti della Val di Non”. Per entrambe le iniziative la partecipazione è gratuita previa iscrizione tel.3316201376.

Per condividere, partecipare e taggare sui social: #GEP2022 #EuropeanHeritageDays #archeologiatrentino

Giornate europee del patrimonio

24 – 25 settembre 2022

“Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”

Ingresso gratuito al Museo Retico di Sanzeno (orario 14-18) al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé (orario 10-18)

25 settembre ore 10.30| Parco Archeo Natura Fiavé

Per fare un palo, ci vuole il legno

Attività per famiglie sulla tematica del legno e laboratorio perla creazione di un utensile secondo le tecniche e i materiali in uso nei villaggi palafitticoli di Fiavé. Partecipazione gratuita previa iscrizione entro le ore 10 del giorno dell’iniziativa tel. 0465 735019 – 3346807276 – 331 1739336.

25 settembre ore 15.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé

Palafitticolo a chi?

Visita partecipata per grandi e piccini sulle tracce degli antichi abitanti delle palafitte con particolare attenzione al legno, materiale che nella torbiera di Fiavé si è conservato in modo eccezionale per 3500 anni. Partecipazione gratuita previa iscrizione entro le ore 14.30 del giorno dell’iniziativa tel. 0465 735019 – 3346807276 – 3311739336.

25 settembre ore 14.30 | Area archeologica Acqua Fredda – Passo del Redebus, Bedollo

All’idea di quel metallo

Visita guidata al sito e attività di archeologia dimostrativa per bambini e adulti con gli archeometallurghi per scoprire i segreti della lavorazione dei metalli. A seguire visita alla riserva naturale circostante con un accompagnatore di territorio. Partecipazione gratuita previa iscrizione entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa tel. 3316201376.

25 settembre ore 14.30 | Museo Retico – Sanzeno

Le magie con il telaio

Un gioco e un percorso per famiglie attraverso il pozzo del tempo per scoprire storie di trame e intrecci e laboratorio di tessitura per realizzare un colorato braccialetto. Partecipazione gratuita previa iscrizione entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa tel. 3316201376.

25 settembre ore 16.30 | Museo Retico

I Reti e le antiche genti della Val di Non

Visita guidata. Partecipazione gratuita previa iscrizione entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa tel. 3316201376.