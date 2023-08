BINELLI (LEGA) * GRANDI CARNIVORI: « FUGATTI È RIUSCITO A PORTARE IL PROBLEMA CDM, PER TROVARE CON IL GOVERNO UNA SOLUZIONE »

13.45 - martedì 29 agosto 2023

Grandi Carnivori: Lega, gli orsi li ha introdotti Dellai che è di Campobase. “Chi cerca di fare propaganda sulla gestione dei grandi carnivori è solo Campobase. Chi ha inaugurato il progetto che prevedeva la reintroduzione degli orsi in Trentino è il fondatore di Campobase nonché ex Presidente della Provincia Lorenzo Dellai che ha sempre condiviso e sostenuto la decisione di reintrodurre gli orsi nel nostro territorio, ma non ha mai fatto nulla per la salvaguardia dei cittadini e la tutela degli allevamenti e degli agricoltori negli alpeggi. Fugatti e la Lega, invece, sono riusciti a portare, per la prima volta, la problematica della gestione dei grandi carnivori sul tavolo del Consiglio dei ministri. C’è chi chiacchiera inutilmente e chi, invece, prova a trovare una soluzione con il Governo”. Lo dichiara il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli.