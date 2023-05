GALATEO (FDI) * TRENO ROMA-SAN CANDIDO (BZ): « IL SERVIZIO PROSEGUA ANCHE D’ESTATE, PER CONTRIBUIRE AD UN TURISMO PIÙ SOSTENIBILE »

14.28 - mercoledì 17 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Provincia di Bolzano non partecipa alle spese per l’effettuazione del collegamento ferroviario notturno tra Roma e San Candido, ma secondo informazioni fornite da Trenitalia questo servizio è stato un successo recepito in maniera positiva dalla clientela.

Lo ha comunicato l’assessore provinciale alle infrastrutture e alla mobilità Daniel Alfreider in risposta ad una dettagliata interrogazione presentata dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

“Inizialmente – annota il rappresentante bolzanino di Giorgia Meloni – vi erano state alcune perplessità riguardo tale collegamento, che sembra però aver raggiunto gli obiettivi prefissati, nonostante alcuni lievi disagi relativi ai collegamenti locali che dovranno essere risolti in futuro.

“I destinatari principali del collegamento Roma-San Candido – scrive nel documento l’assessore Alfreider – sono gli utenti del Lazio. Tuttavia, i dati delle prenotazioni confermano un forte interesse della clientela per questa offerta”.

Per quanto riguarda i disagi sul traffico ferroviario locale l’assessore annota che “inizialmente era previsto che il treno sarebbe dovuto arrivare più tardi a San Candido, con ripercussioni negative sul traffico ferroviario regionale in Val Pusteria. Respinta questa proposta ne è stata formulata una successiva più sostenibile con poche interferenze sul traffico locale. “Il prolungamento del treno notturno – ha sottolineato – ha comportato alcune soppressioni parziali “non programmati” e lievi ritardi di treni regionali che hanno comportato la perdita di coincidenza, presso la stazione di Fortezza.

L’obbiettivo da raggiungere – ha concluso l’assessore Alfreider – era quello “di promuovere viaggi sostenibili senza l’utilizzo dell’automobile, come previsto dal piano climatico. I tecnici hanno monitorato attentamente l’andamento del servizio e l’esito della valutazione sarà tenuto in considerazione per una possibile organizzazione futura di questo collegamento ferroviario”.

Soddisfatto il consigliere Galateo: “superati i dubbi iniziali, l’auspicio è che il servizio prosegua anche d’estate e in maniera strutturale per contribuire a ridurre sensibilmente il traffico su gomma in tutto il tratto Roma- Bolzano, garantendo flussi turistici che partono dalla capitale dopo cena e arrivano la mattina in Alto Adige.

*

La segreteria del consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia

///

Foto: Trenitalia