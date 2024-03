FMTS * “LE POLITICHE DEL TERRITORIO IN TRENTINO“: « LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BRUNO ZANON A “LE GALLERIE“ – TRENTO, IL 14/3 (17.00) »

11.56 - lunedì 11 marzo 2024

Giovedì 14 marzo, giornata nazionale del paesaggio, Le Gallerie, a Trento, ospitano la presentazione del libro “Le politiche del territorio in Trentino: dal Secondo statuto del 1971 al 2021”, curato da Bruno Zanon, docente di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Trento. Il volume fa parte della collana realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino “50 anni di autonomia trentina”. L’evento, organizzato dalla Fondazione Museo storico in collaborazione con Tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, si terrà alle ore 17.00.

La Provincia di Trento, con il Piano urbanistico provinciale del 1967, tracciava un “disegno di territorio” strettamente intrecciato al conseguimento dell’autonomia. Su queste basi, le competenze riconosciute dal Secondo statuto hanno consentito di sostenere uno sviluppo incentrato sulle risorse di questo territorio di montagna e sulle capacità delle comunità locali. Le due versioni successive del PUP, nel 1987 e nel 2008, hanno segnato un percorso di aggiornamento del progetto di territorio, di economia e di società.

L’urbanista Bruno Zanon, nella recente pubblicazione realizzata con la Fondazione Museo storico del Trentino ha ripercorso la storia delle politiche del territorio, dall’approvazione del Secondo statuto ad oggi. Dei contenuti di questa pubblicazione si discuterà alle Gallerie il 14 marzo, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, promossa dal Ministero della Cultura per diffondere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia del territorio e della sostenibilità ambientale.

«Il territorio costituisce il perno attorno al quale ha ruotato la maturazione dell’autonomia della Provincia di Trento» – afferma Zanon, e prosegue: «La ricostruzione delle politiche del territorio attraverso le leggi di settore approvate nei cinquant’anni dal secondo Statuto di autonomia conferma come il Trentino sia un “laboratorio” per la sperimentazione di nuovi assetti istituzionali e di forme responsabili di governo dell’ambiente, del paesaggio, degli insediamenti».

Nell’incontro di giovedì 14 marzo alle 17, Bruno Zanon si confronterà con Giuseppe Ferrandi, direttore generale Fondazione Museo storico del Trentino, Mauro Marcantoni, sociologo e giornalista, Paolo Castelnovi, architetto urbanista, presidente di Landscapefor, Anna Facchini, presidente SAT- Società Alpinisti Tridentini, Giorgio Postal, parlamentare a Roma per sei legislature, esperto e studioso della storia trentina. La discussione sarà moderata da Gianluca Cepollaro, direttore di Tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio.

