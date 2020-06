DISCOVERY ITALIA – REAL TIME – “ PRIMO APPUNTAMENTO “: « RIAPRE IL RISTORANTE PIù ROMANTICO D’ITALIA, DA MARTEDÌ 9 GIUGNO »

Il “re di cuori” di Real Time, Flavio Montrucchio torna ad aprire le porte del ristorante più romantico della tv con le puntate inedite di “PRIMO APPUNTAMENTO”: il programma che fa battere i cuori solitari di tutta Italia torna con tante nuove cene mai andate in onda, da martedì 9 giugno alle 21:10 sul canale 31.

Dopo la conferma del successo di pubblico di questa stagione – stabilmente oltre mezzo milione di telespettatori – il dating riprende proprio dove si era interrotto, con gli episodi già girati prima dell’emergenza sanitaria. Flavio, con la sua inconfondibile ironia e con le sue doti romantiche, torna a dispensare consigli e mettere a loro agio gli aspiranti innamorati e, perchè no, aggiungere un po’ di pepe se qualche coppia lo richiede…. Pronti a farvi cuocere a puntino dalla passione?

“PRIMO APPUNTAMENTO 4” (21 episodi da 60’) è realizzato da Stand by me per Discovery Italia. Tutte le puntate inedite della serie sono disponibili su Dplay Plus e successivamente alla messa in onda su Real Time, anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).