CONSIGLIO PAT * ROMA – COORDINAMENTO PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE: KASWALDER « SPIEGATE LE RAGIONI STORICHE CHE STANNO ALLA BASE DELLA SPECIALITÀ TRENTINA »

23.15 - mercoledì 5 aprile 2023

Si è riunito questo pomeriggio, sotto la direzione di Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, il Coordinamento dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome presso la sede della Conferenza, a Roma.

I Presidenti, nel corso dell’incontro, hanno ribadito l’attualità dello status di specialità delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, e l’esigenza di tutelarne e rilanciarne contenuti e prerogative, nel quadro della riforma sull’autonomia differenziata. Una riunione, quella di oggi, preparatoria anche di quella prevista domani mattina con Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

All’incontro, oltre al Presidente Pais, hanno partecipato Rita Mattei, Presidente del consiglio provinciale di Bolzano, Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Roberto Paccher, Vice Presidente delegato per la Conferenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Walter Kaswalder, Presidente del Consiglio provinciale di Trento e Alberto Bertin, Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Il presidente Kaswalder in particolare ha messo in fila le ragioni storiche che stanno alla base della specialità trentina e toccato il tema dei collegi elettorali europei, che devono essere disegnati in modo da garantire la rappresentatività dei territori regionali come il nostro.