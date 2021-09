ENAC * MOBILITÀ AEREA: « PUBBLICATO IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE, PER SVILUPPARE SOLUZIONI AVANZATE ED ECOSOSTENIBILI »

Mobilità Aerea Avanzata: ENAC pubblica il Piano strategico nazionale per realizzare i nuovi concetti di mobilità aerea. Presidente Di Palma: “Accelerare l’innovazione tecnologica per sviluppare soluzioni avanzate ed ecosostenibili per i nuovi concetti di mobilità”.

La realizzazione di un ecosistema italiano per sostenere la Mobilità Aerea Avanzata è il tema portante del Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility – (2021-2030) pubblicato sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione

AAM Civile) insieme alla Roadmap e al relativo Business Plan.

L’ENAC, infatti, sta promuovendo lo sviluppo e l’innovazione del settore con uno sguardo attento alle esigenze della società e alle tematiche ambientali, portando avanti il progetto nazionale di Advanced Air Mobility insieme al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e i principali stakeholder nazionali.

La sfida è quella di mettere in atto una strategia aperta all’innovazione tecnologica volta a creare un ecosistema in grado di integrare nuove tipologie di servizi per i territori e per i cittadini. L’Advanced Air Mobility include, infatti, le operazioni di trasporto di merci e persone e l’effettuazione di servizi in ambito urbano (Urban Air Mobility – UAM) e in ambito intra-urbano mediante l’utilizzo di sistemi aerei sia manned (ovvero con pilota a bordo) sia unmanned (ovvero senza pilota a bordo), con diversi livelli di autonomia.

“Partendo dalla certezza che dopo la pandemia, nulla sarà più come prima – ha dichiarato il Presidente dell’ENAC Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma – è necessario accelerare i processi tecnologici che possano determinare un cambiamento nella società in cui viviamo. La rapida diffusione delle nuove tecnologie, incide infatti in modo significativo anche sul settore della mobilità urbana dei beni e delle persone, avviando una riconciliazione tra trasporto aereo e tutela dell’ambiente. Questo stravolgimento epocale porterà alla graduale implementazione di nuovi modelli integrati e intermodali di mobilità intelligente, sia aerea che terrestre, tali da sviluppare soluzioni innovative ed ecosostenibili su cui si baseranno nuovi scenari di business per la realizzazione della mobilità come servizio. Affinché l’Italia possa raggiungere anche in questo la leadership a livello globale, è fondamentale che si realizzi un coordinamento significativo tra le azioni di governo, il regolatore aeronautico, i territori e lo sviluppo industriale che tenga conto degli indirizzi europei per la costituzione di un sistema resiliente ai cambiamenti futuri”.

Il Direttore Generale Alessio Quaranta ha evidenziato: “Uno degli obiettivi dell’ENAC è quello di traguardare il settore dal trasporto aereo al comparto aerospaziale, dagli ultraleggeri ai mezzi per i voli suborbitali. Siamo pronti per la nuova sfida: abbiamo una roadmap e un Piano elaborato con le istituzioni di riferimento e con i principali player del settore, permettere alle imprese italiane di essere protagoniste nell’adozione e nella fornitura di prodotti di mobilità aerea. Siamo certi che l’ENAC avrà un ruolo decisivo per accelerare la crescita di un tessuto industriale e tecnologico nazionale cogliendo le opportunità offerte dalla mobilità aerea avanzata a livello globale con l’obiettivo di implementare la competitività del Paese, anche attraverso la creazione e la valorizzazione di nuove professionalità”.

Il progetto di creazione dell’ecosistema italiano di Mobilità Aerea Avanzata alla base per Piano strategico Nazionale AAM, è articolato in diverse fasi:

definizione di una Roadmap Nazionale di AAM volta a colmare i gap regolamentari, tecnologici e infrastrutturali individuati rispetto alla creazione dell’ecosistema;

realizzazione del Piano Strategico, quale strumento di indirizzo e attuazione delle iniziative pubbliche e private per la creazione dell’ecosistema nazionale per l’AAM;

ricognizione e allocazione delle risorse pubbliche e private necessarie ad abilitare l’implementazione della Roadmap.

Per l’elaborazione del Piano Strategico Nazionale AAM e del relativo Business Plan l’ENAC è stato supportato dalla società PWC Strategy, in coordinamento con la Direzione Generale DG ATA, con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale , e un gruppo ristretto di esperti della task force composto da alcuni main player nazionali, tra cui Leonardo, Telespazio, Aeroporti di Roma ed ENAV.