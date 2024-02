FDI TRENTINO * CONGRESSO PROVINCIALE: URZÌ, « I RISULTATI PROVVISORI, IURLARO 74-64 PREFERENZE / CANDIDATURE AREA DE BERTOLDI-AMBROSI 36-10 / GRUPPO ROSSATO 20-5 »

18.42 - sabato 17 febbraio 2024

Il risultato della votazione ha attestato le candidature a sostegno di Iurlaro fra le 74 e le 64 preferenze (con sei eletti, tutti i candidati), le candidature dell’area De Bertoldi e Ambrosi fra le 36 e le 10 preferenze (6 eletti, uno in meno dei candidati proposti), il gruppo Rossato un candidato su tre proposti (preferenze fra 20 e 5).

339 voti l’area Iurlaro, 160 voti l’area De Bertoldi Ambrosi con un candidato in più, 31 voti area Rossato.

COMMENTO ON. URZÌ

Il congresso ha dimostrato la capacità di sintesi da parte di tutte le anime interne al partito, la volontà comune in ogni caso di proseguire un lavoro di confronto positivo sui progetti per il Trentino del partito. Nessun clima da resa dei conti, come qualcuno voleva aspettarsi, ma la capacità di di assumersi responsabilità nell’interesse dell’intera comunità che si attende un partito unito e concentrato sul lavoro verrà rafforzare il governo del territorio e soprattutto impostare la sfida per le prossime elezioni amministrative.

Complimenti a tutti coloro che hanno partecipato e a tutti coloro che sono stati eletti nelle diverse cordate , che sono la sintesi delle energie positive del partito. Ed ora al lavoro con un presidente eletto, Trentino, con un coordinamento provinciale allo stesso modo eletto. da coordinatore regionale fornirò il massimo supporto per tutte le esigenze e necessità del partito in Trentino senza ingerenze e nella piena autonomia del territorio. Avanti!