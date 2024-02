FDI TRENTINO * CONGRESSO 17/2/2024: « VOTAZIONI PER NUOVO PRESIDENTE E COORDINAMENTO PROVINCIALE, GLI INTERVENTI INTEGRALI DI IURLARO – URZÌ ED ALTRI RELATORI (RIPRESE OPINIONE) »

13.02 - sabato 17 febbraio 2024

Riprese video a cura di Leonardo Sala

///

RELAZIONI ALESSANDRO IURLARO ED ALESSANDRO URZì

INTERVENTO GIUSEPPE URBANI

RELAZIONE FRANCESCA GEROSA – CARLO DALDOSS – ANDREA MERLER

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 17 febbraio con inizio alle 10.00 si terrà il congresso provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Trento, alla presenza del delegato nazionale del partito On. Michele Barcaiuolo si svolgerà il dibattito e poi successivamente le votazioni per l’elezione del nuovo Presidente e del coordinamento provinciale.

I risultati saranno accessibili dalle ore 17..00

Candidato unitario Alessandro Iurlaro.

Con il congresso Fratelli d’Italia riaffermerà il proprio ruolo di primo partito di governo nazionale con un ruolo centrale anche in Trentino, dove per la prima volta è assunto al governo provinciale con la vicepresidenza della Provincia. Importanti le sfide per il prossimo futuro, fra queste quella della riorganizzazione territoriale e delle elezioni comunali ad iniziare da quelle di Rovereto.

La segreteria regionale dei congressi FdI