CASA AUTONOMIA.EU * INCONTRO PUBBLICO A TRENTO: « DUECENTO PERSONE ALLA PRESENTAZIONE DEL MOVIMENTO, GUIDATO DAI CONSIGLIERI PAT DEMAGRI E DALLAPICCOLA »

12.40 - sabato 19 novembre 2022

Il nuovo Movimento, guidato dai consiglieri provinciali Demagri e Dallapiccola, riscuote successo fin da subito, riempiendo la Sala Polivalente di Clarina nella propria prima serata pubblica. Tra i presenti molti volti noti della scena pubblica trentina, tutti pronti a dimostrare il proprio supporto alla nuova organizzazione.

In una sala gremita di persone si è svolta nella serata di ieri, venerdì 18 novembre, la pubblica serata di presentazione del nuovo Movimento politico culturale Casa Autonomia.eu. La Presidente Paola Demagri e il Vice Presidente Michele Dallapiccola hanno esposto a più di duecento cittadini le idee, gli obiettivi e gli scopi della nuova organizzazione nata dopo la separazione dei due consiglieri dal partito delle Stelle Alpine.

“I dati parlano chiaro – esordisce Dallapiccola -. In Italia la situazione non è delle migliori: non solo siamo il fanalino di coda delle economie avanzate, ma dalla crisi del 2008 ormai i genitori hanno la certezza che i figli non avranno una situazione economica migliore della propria. A questo si aggiunge poi il problema del calo demografico, che si descrive con una semplice e triste frase: più morti che nati. Queste sono solo alcune delle difficoltà che sta affrontando il nostro Paese e di conseguenza la nostra Provincia e sono le sfide che Casa AutonoMia.eu si propone di raccogliere. Non vogliamo proporre soluzioni facili o basate su semplici slogan come succede ora, ma piuttosto portare avanti progetti di lungo periodo pensati per cercare di garantire maggiore benessere a tutta la comunità, partendo proprio dagli stimoli e dalle idee dei cittadini”.

“Casa AutonoMia.eu nasce proprio in questo modo – prosegue la Presidente Demagri -. Abbiamo rilevato un bisogno di rappresentanza da parte della popolazione trentina, che al momento non si identifica con le forze che governano la Provincia. Quindi abbiamo deciso di creare un Movimento con l’obiettivo di proporre un’alternativa, un’alternativa dotata di un’identità e una direzione precise. Volevamo un Movimento che si inserisse fin da subito nel gruppo di centrosinistra, che fosse autonomista, popolare e democratico, per rispettare valori del passato validi ancora oggi, ma anche progressista e digitale, per abbracciare allo stesso tempo il futuro, rivolgendosi ai giovani e alle cause che stanno loro a cuore. Così abbiamo creato Casa AutonoMia.eu, che oggi presentiamo non come il Movimento di Demagri e Dallapiccola, ma come il Movimento di tutti i cittadini trentini che vorranno dare il proprio contributo alla costruzione di un futuro alternativo e, ci auguriamo, migliore”.

L’interesse dimostrato dalla cittadinanza per il nuovo Movimento è stato straordinario: oltre duecento persone hanno assistito alla presentazione ufficiale, arrivando sia dal capoluogo che dalle valli del Trentino. Tra di essi molti volti noti della scena pubblica locale, che hanno voluto accogliere la nuova associazione e augurarle buon lavoro e buona fortuna. Primi fra tutti la consigliera del Movimento Marisa Postal e Luigi Panizza, ex presidente onorario del Patt. Quest’ultimo in particolare ha ribadito la sua fiducia in Casa AutonoMia.eu, dove è riuscito a ritrovare i valori del suo Patt, al momento assenti nelle scelte delle Stelle Alpine. Sono seguiti interventi da parte dell’ex presidente della Provincia Ugo Rossi, del presidente del consiglio comunale Paolo Piccoli e molti altri esponenti delle forze politiche di centrosinistra, come Marco Boato, Fabio Valcanover, Lucia Coppola, Alessio Manica e Paolo Zanella, tutti pronti a mostrare il proprio supporto al nuovo Movimento in giallo.

Ed ora appuntamento ad Arco il 1 di dicembre.