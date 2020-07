GUARDIA DI FINANZA – RIMINI * OPERAZIONE ANTI-CAMORRA DARKNET: « 9 ARRESTI E SEQUESTRO DI 17 AZIENDE E BENI PER OLTRE 30 MILIONI »

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione del G.I.C.O. di Bologna e dei colleghi di altri 14 Comandi Provinciali, hanno dato l’avvio stamane, 21 luglio 2020, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia denominata “DARKNET”, in Emilia Romagna ed in contemporanea nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Basilicata e Piemonte, che ha disarticolato un’associazione criminale di matrice camorristica; con base nella Bassa Romagna – in particolare nella città di Cattolica, ma con ramificazioni e interessi economici anche in altre Province (Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Matera, Pesaro-Urbino, Forlì- Cesena, Parma, Torino, Milano), con al vertice personaggi legati al clan dei “SARNO” e dei “CASALESI”.

I particolari sull’operazione “DARKNET” verranno forniti oggi stesso nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11:00 presso il Comando Provinciale Rimini, alla presenza del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Bologna, Dott. G. Amato e del Procuratore della Repubblica di Rimini, Dott.ssa E. Melotti.