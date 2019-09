MANICA (PD) – MOZIONE *  MOBILITà SOSTENIBILE: « LA GIUNTA SI IMPEGNI ALLA COSTRUZIONE DI BOX PER BICI COPERTI E SORVEGLIATI »

Il consigliere del Partito Democratico Alessio Manica ha depositato una proposta di mozione per impegnare la Giunta ad una migliore diffusione dei box per bici coperti e sorvegliati.

“La Provincia sta investendo da tempo sul trasporto pubblico e sulla mobilità sostenibile – nota Alessio Manica – ed è incoraggiata in questo suo sforzo da dati che dimostrano la crescente diffusione di una coscienza ambientale. Ma proprio per questo, serve un ulteriore cambio di passo”. In questo senso, il documento del consigliere democratico sollecita dunque la Giunta a realizzare una migliore diffusione dei box per bici coperti e sorvegliati. Se è dimostrato infatti che l’uso combinato di più mezzi di trasporto incentiva il privato nella decisione di lasciare a casa la propria auto, l’abbinamento bici – treno è un binomio che da un lato si adatta in modo particolarmente efficace al nostro territorio, e dall’altro risulta particolarmente in sintonia con la scelta di “lasciare” le automobili quanto più possibile fuori dai centri urbani.

Da qui la richiesta di Manica di promuovere e sostenere la realizzazione di nuovi box per biciclette coperti e videosorvegliati, da realizzarsi nei pressi delle stazioni ferroviarie e in collaborazione con i Comuni interessati: “Avere più box per biciclette – nota il consigliere del PD – consentirebbe un utilizzo più diffuso, perché più sicuro e collaudato, della bici per gli spostamenti verso le stazioni ferroviarie o all’interno dei centri urbani e delle aree produttive, costruirne alcuni ad esempio in corrispondenza delle fermate della Trento-Malè porterebbe ad una gestione più incentivante ed efficace dell’intermodalità”.