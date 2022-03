PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SOCCORSO ALPINO – CAINELLI RICONFERMATO PRESIDENTE: FUGATTI, « IL CORPO TRENTINO, RISORSA FONDAMENTALE PER LA MONTAGNA ED IL TURISMO »

17.24 - venerdì 18 marzo 2022

Soccorso alpino, Cainelli riconfermato presidente: le congratulazioni di Fugatti. “Il corpo trentino una risorsa fondamentale per la montagna e il turismo”.

Il soccorso alpino è una risorsa fondamentale per il Trentino e per il suo sviluppo turistico e montano. A ribadirlo è il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che esprime le proprie congratulazioni e un augurio di buon lavoro all’indirizzo di Walter Cainelli, riconfermato alla presidenza del Soccorso alpino e speleologico trentino.

“Il soccorso alpino e speleologico rappresenta una realtà di eccellenza del nostro territorio, testimonianza del costante impegno del volontariato a favore della comunità – così Fugatti –.

La sicurezza in montagna, non solo dei turisti ma anche di residenti, rappresenta un presidio cruciale per la fruizione del nostro territorio e per il suo sviluppo. Al presidente Cainelli, a tutti i volontari del Soccorso, sempre disponibili ad operare 365 giorni l’anno, anche in condizioni estreme, un augurio di buon lavoro. In un’ottica di piena collaborazione e supporto da parte dell’Amministrazione provinciale”