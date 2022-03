A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « DOMENICA AL “BRIAMASCO” ARRIVERÀ IL LEGNAGO SALUS, I GIALLOBLÙ A CACCIA DEI TRE PUNTI PER ALLUNGARE SULLA ZONA PLAYOUT »

20.02 - sabato 5 marzo 2022

Contro una diretta rivale nella corsa alla salvezza diretta, i gialloblu vanno a caccia dei tre punti per allungare sulla zona playout. Domenica la biglietteria dello stadio sarà aperta dalle ore 11 alle 15.15

Archiviato il trittico “terribile” contro Südtirol, Padova e Feralpisalò, le prime tre della classe, il Trento torna in campo domenica 6 marzo allo stadio “Briamasco” (calcio d’inizio alle ore 14.30) per affrontare il Legnago Salus, formazione che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, nell’impegno valevole per la 30esima giornata – l’11esima del girone di ritorno – del girone A del torneo di serie C.

Sino a questo momento il Trento, che in classifica occupa la tredicesima posizione a quota 31 punti, a meno tre dalla zona playoff e con due lunghezze di margine sulla quota playout, ha disputato 14 gare casalinghe, conquistando complessivamente 19 punti, in virtù di 5 successi (contro Pro Patria, Giana Erminio, Fiorenzuola, Lecco e Piacenza), 4 pareggi (contro Mantova, Albinoleffe, Pro Vercelli e Padova) e 5 sconfitte (contro Feralpisalò, Pergolettese, Seregno, Renate e Südtirol), con uno score di 15 reti realizzate e 12 subite.

Il Legnago Salus, invece, in trasferta ha disputato 14 gare, raccogliendo complessivamente 13 punti per effetto di 3 vittorie (contro Giana Erminio, Pro Vercelli e Albinoleffe), 4 pareggi (contro Virtus Verona, Padova, Pergolettese e Pro Patria) e 7 sconfitte (contro Lecco, Piacenza, Feralpisalò, Renate, Fiorenzuola, Mantova e Südtirol), con uno score di 10 realizzate e 23 al passivo.

La biglietteria dello stadio di via Sanseverino sarà aperta anche nella giornata di domenica dalle ore 11 alle ore 15.15.

La sfida del “Briamasco” sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports (www.elevensports.it) con la voce di Stefano Carta.

Così in campo.

Out per infortunio Izzillo e Ruffo Luci, sono 23 i giocatori convocati per la sfida contro il Legnago Salus.

I nostri avversari.

A Legnago l’attività calcistica iniziò nel 1920 con varie denominazioni. Nel 1927 la società venne rifondata con il nome di Legnaghese e, nel corso degli anni, militò in Quarta Serie in tre diversi periodi, ritrovando la serie D nel 2010 dopo otto anni trascorsi in Eccellenza. La promozione tra i professionisti arriva nel 2020: il secondo posto nel girone C vale il ripescaggio in serie C per i veneti, vista la rinuncia del Campodarsego, capolista del torneo al momento della sospensione del torneo a causa della pandemia Covid-19. Nella stagione 2020 – 2021 ha centrato la salvezza vincendo i playout contro il Ravenna.

Gli elementi di spicco della formazione affidata a Michele Serena (ex allenatore di Venezia, Mantova, Grosseto, Spezia, Padova, nuovamente Venezia, Feralpisalò e Vicenza), che a dicembre ha preso il posto di Giovanni Colella, sono il difensore Daniele Gasparetto, ex Legnano, Modena, Padova, Cittadella, Spal, Ternana e Reggina, i centrocampisti Dejan Lazarević, ex Genoa, Torino, Padova, Modena, Chievo, Sassuolo, Antalyaspor, Karabükspor, Jagellonia e Domzale (per un totale di 34 presenze e 2 reti in serie A, 96 presenze e 6 reti in serie B) e Lorenzo Lollo (ex Spezia, Carpi, Empoli, Padova, Venezia e Bari: per lui anche 27 presenze e 3 reti in serie A), gli attaccanti Juanito Gomez, ex Hellas Verona (88 presenze e 12 reti in serie A, 92 presenze e 25 reti in serie B, 26 presenze e 3 reti in serie C1), Triestina (8 presenze in serie B), Bellaria Igea (54 presenze e 9 reti in serie C2), Gubbio (89 presenze e 38 reti complessive in serie C), Cremonese (7 presenze e 1 rete in serie B), Sicula Leonzio (16 presenze e 2 reti in serie C) e Nikola Buric (cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria), quest’ultimo capocannoniere della squadra con 7 reti realizzate sino a questo momento

I colori sociali del Legnago Salus sono il bianco e l’azzurro.

Gli ex della partita.

L’unico ex della sfida sarà l’allenatore in seconda gialloblu Simone Dal Degan che, da giocatore, ha vestito la maglia del Legnago Salus in serie D nella prima parte della stagione 2012 – 2013, collezionando 11 presenze.

I precedenti.

Sono 15 i precedenti ufficiali tra Trento e Legnago Salus. I primi confronti diretti risalgono alla stagione 1946 – 1947, mentre gli ultimi incroci tra le due formazioni, eccezion fatta per la gara d’andata, sono datati annata 2010 – 2011, in serie D con i veronesi che s’imposero sia all’andata al “Sandrini” (4 a 0 con tripletta di Corezzola e gol di Zerbato), che al ritorno al “Briamasco” (2 a 0 con doppietta di Corezzola).

Così all’andata.

La sfida d’andata, disputata lo scorso 24 ottobre allo stadio “Sandrini” di Legnago si conclusione con il successo di misura della squadra veronese.

LEGNAGO SALUS – TRENTO 1-0 (1-0)

LEGNAGO SALUS (3-4-2-1): Gasparini; Bondioli, Milani, Ambrosini; Antonelli, Salvi (25’pt Pitzalis), Yabre, Ricciardi (17’st Zanetti); Ciccone (27’st Giacobbe), Contini (27’st Lazarevic); Buric (17’st Gomez).

A disposizione: Corvi, Enzo, Rossi, Laurenti, Sgarbi, Calamai, Olivieri.

Allenatore: Giovanni Colella.

TRENTO (4-3-1-2): Chiesa; Dionisi, Trainotti, Seno (1’st Galazzini), Simonti; Ruffo Luci, Nunes, Izzillo (13’st Ferrara); Belcastro (23’st Pasquato); Pattarello (36’st Vianni), Chinellato (23’st Barbuti).

A disposizione: Cazzaro, Scorza, Raggio, Carini.

Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Pezzopane di L’Aquila (Assistenti: Barcherini di Terni e Brunozzi di Foligno. IV Ufficiale: Vailati di Crema).

RETE: 45’pt Ricciardi (L).

NOTE: spettatori 200 circa. Giornata soleggiata. Ammoniti Ambrosini (L), Pattarello (T), Seno (T) per gioco falloso, Ciccone (L) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 4 a 3 per il Trento. Recupero 3’ + 6’.

La terna arbitrale.

La sfida tra Trento e Legnago Salus sarà diretta da William Villa, appartenente alla sezione di Rimini, alla sua seconda stagione in serie C: sino ad ora ha diretto complessivamente 16 gare di campionato, 1 di Coppa Italia e 15 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Emilio Micalizzi e Federico Votta, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Palermo e Moliterno, con Maksym Frasynyak – della sezione di Gallarate – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 30esima giornata.

Domenica 6 marzo 2022.

Fiorenzuola – Virtus Verona (ore 14.30)

Giana Erminio – Piacenza (ore 14.30)

Lecco – Pergolettese (ore 14.30)

Padova – Feralpisalò (ore 14.30)

Pro Sesto – Juventus U23 (ore 14.30)

Pro Vercelli – Pro Patria (ore 14.30)

Seregno – Albinoleffe (ore 14.30)

Südtirol – Mantova (ore 14.30)

Trento – Legnago Salus (ore 14.30)

Triestina – Renate (ore 14.30)

La classifica.

Südtirol 70 punti; Padova 63; Feralpisalò 55; Renate 51; Triestina 47; Lecco 44; Juventus U23 43; Pro Vercelli 41; Piacenza 38; Albinoleffe e Mantova 34; Virtus Verona 32; Trento 31; Fiorenzuola 30; Pro Sesto e Pro Patria 29; Pergolettese (-1) 28; Seregno 26; Giana Erminio 25; Legnago Salus 23.

Tv e Internet.

La sfida tra Trento e Legnago Salus sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it con la voce di Stefano Carta.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Marchegiani (1996); Pigozzo (2000).

Difensori: Bearzotti (1996); Carini (1990); Galazzini (2000); Dionisi (1985); Oddi (2002); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Caporali (1994); Nunes (1994); Osuji (1990); Scorza (2000)

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Bocalon (1989); Chinellato (1991); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).