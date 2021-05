CORPO POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE (TN) * « CAMIONISTA SCENDE DALLA VAL RENDENA CON UN TASSO ALCOLEMICO DI QUASI 6 VOLTE OLTRE IL CONSENTITO, DENUNCIATO UN 40ENNE »

Gli agenti della Polizia Locale delle Giudicarie di Tione, stamattina, sono riusciti a bloccare per poi denunciare un camionista ubriaco che era stato segnalato da alcuni cittadini allarmati che hanno descritto nei particolari la situazione pericolosa.

L’uomo alla guida di un autocarro, scendendo dalla Val Rendena verso il capoluogo, ha anche urtato, almeno in 2 occasioni, ciò che si trovava a bordo strada.

Solo il tempestivo intervento di una pattuglia alle porte di Tione ha potuto evitare il peggio fermandolo.

Il conducente è apparso subito visibilmente ubriaco: il test, che per un camionista deve risultare a zero per quantità di alcol nel sangue ha, invece, rilevato un tasso alcolemico di quasi 6 volte oltre il consentito per gli automobilisti.

L’uomo un 40enne residente in Trentino, è stato, quindi, denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato, colpendo le suppellettili stradali, un incidente.

Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida in vista della revoca che sarà disposta dal Commissariato del Governo.

Nello scorso fine settimana invece sempre una pattuglia del Polizia Locale delle Giudicarie ha controllato un 45enne che, sottoposto ad esami al fine di verificare l’assunzione di stupefacenti, è risultato sotto l’effetto di cocaina, anche per lui è scattata la denuncia all’A.G. e la conseguente sospensione della patente.

Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie