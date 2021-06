RETE 4 – “ ZONA BIANCA ” * MERCOLEDÌ 30 GIUGNO: « DDL ZAN / CASO SAMAN ABBAS / I RISCHI DELLA VARIANTE DELTA »

Domani, mercoledì 30 giugno, al centro di “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 e condotto da Giuseppe Brindisi, in onda in prima serata su Retequattro, un approfondimento sul ddl Zan che tiene banco in Parlamento e nella società, con le manifestazioni degli ultimi giorni e i fatti di cronaca che interrogano gli italiani.

Durante la trasmissione si analizzeranno anche la situazione sanitaria attuale e i rischi della variante Delta, mentre cade l’obbligo della mascherina all’aperto, e le recenti evoluzioni del caso Saman.

Tra gli ospiti di questa puntata: la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché, il deputato Pd Andrea Romano, il deputato di LeU Stefano Fassina, il professor Matteo Bassetti, Vittorio Sgarbi, Piero Sansonetti, Alba Parietti e Vauro.