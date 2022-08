PAT * FORUM ALBACH: « IL 21/8 CONSEGNA PREMI EUREGIO E “GIORNATA DEL TIROLO”, A 50 ANNI DAL SECONDO STATUTO DI AUTONOMIA »

12.35 - martedì 16 agosto 2022

Nel corso della giornata del 21 agosto prevista anche la consegna dei Premi Euregio a giovani ricercatori e per l’innovazione. Accademia dell’Euregio e Giornata del Tirolo: a 50 anni dal secondo statuto di Autonomia l’Euregio apre il Forum di Albach.

Dal 1945 l“European Forum Alpbach” (EFA) ospita esponenti di spicco del mondo della scienza, della politica, dell’economia, della cultura e della società civile, i cui momenti di confronto vengono seguiti ogni anno da migliaia di persone: quest’anno l’evento si svolgerà dal 21 agosto al 2 settembre e il primo atto sarà offerto dall’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Nella Herz-Kremenak-Saal del Congress Centrum ad Alpbach, infatti, domenica 21 agosto, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento nonché dell’Euregio, della vicepresidente della Provincia di Bolzano, del capitano del Tirolo Günther Platter, del presidente dell’EFA Andreas Treichl e del sindaco di Alpbach Markus Bischofer, sarà celebrata la Giornata del Tirolo, il cui programma prevede l’assegnazione del ‘Premio Euregio per i giovani ricercatori’ e del ‘Premio Euregio per l’innovazione’.

Sempre ad Alpbach, a partire da giovedì 18 agosto, è previsto un follow-up del percorso di formazione “Accademia dell’Euregio’, che dal 2015 ogni due anni si rivolge a giovani tra 18 e 35 anni. Il tema di quest’anno si concentra sui 50 anni dal Secondo Statuto e prevede interventi di accademici ed esperti, workshops e riflessioni attorno all’Autonomia.

Nella giornata di domenica 21 agosto, inoltre, a partire dalle ore 12.00, il focus sarà la salute, intesa nel senso più senso ampio, comprensivo di tutti i suoi aspetti, dalla prevenzione a uno stile di vita sano, per arrivare alle cure, prendendo in considerazione sia la salute fisica che quella psicologica. In quest’ambito, infatti, è previsto l’EuregioLab “Life Sciences in the Euregio”, con la partecipazione di esperti e scienziati delle Università di Innsbruck e Bolzano e dell’Eurac Research, che si concentrerà sul tema salute e regionalità.

Il programma

ore 09.00 Santa Messa (chiesa di Alpbach)

ore 10.00 Ricevimento tradizionale della Schützenkompanie e della Banda musicale di Alpbach (piazza del paese).

ore 10.45 Apertura ufficiale – Congress Centrum Alpbach, Herz-Kremenak-Saal (accesso a partire dalle 10.25).

ore 11.30 Conferimento del Premio Euregio giovani ricercatori e del Premio Euregio innovazione.

ore 12.00 EuregioLab: interventi innovativi. Salute e regionalità: “Life Sciences in the Euregio”.