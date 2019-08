GARDA TRENTINO * “ Emtb Adventure “: « la sponda nord del lago sarà la cornice per scoprire il territorio in sella alla mtb a pedalata assistita, dal 18 al 20 ottobre »

Mentre il Garda Trentino si conferma in estate meta ambita di vacanze e sport, già si affacciano nel calendario annuale le numerose attività outdoor da praticare anche fuori stagione. Per il terzo anno consecutivo, con Emtb Adventure (18 – 20 ottobre 2019, www.emtbadventure.it), la sponda nord del lago più grande d’Italia sarà la cornice ideale per scoprire il territorio in sella alla mtb a pedalata assistita, gustando i prodotti del territorio in alcune location selezionate.

Garda Trentino propone un format innovativo e coinvolgente rivolgendosi a tutti gli amanti delle attività outdoor, dagli amatori ai più esperti. Tre i tour giornalieri organizzati con guide professioniste, ognuno proposto nella variante facile o difficile.

Tour Monte Calino (sabato, 19 e domenica, 20 ottobre)

Un percorso attraverso i borghi storici e ricchi di cultura per godere di panorami straordinari. La partenza è prevista da Torbole sul Garda e, in base alla variante scelta, si raggiungeranno Borgo di Pranzo e Canale, Dos del Clef, Sas de la Vecia e il Castello di Tenno. Per la pausa pranzo si salirà nel bosco fino alla “terrazza naturale” del rifugio San Pietro, dove apprezzare deliziosi piatti tipici della cucina trentina e un panorama davvero mozzafiato sull’Alto Garda. Concluso il pranzo al rifugio si scende fino a Ville del Monte. Su strada sterrata si arriva al borgo di Tenno e all’omonimo Castello da dove si prende la strada del Pil che porta a Varignano. Attraversando l’olivaia si arriva ad Arco, e pedalando in direzione Torbole saranno l’Agritur Madonna delle Vittorie o il Bar al Fortino di Nago-Torbole le mete di uno stuzzicante aperitivo.

Variante facile: 35 km complessivi, 1000 mt dislivello complessivo

Variante difficile: 40 km complessivi, 1400 mt dislivello complessivo

Tour Malga Campei (domenica, 20 ottobre)

Un giro in e-mountain bike che dal lungolago di Torbole sul Garda sale in direzione Busatte attraverso Malga Zures e Dos Casina, fino al punto più alto, il Monte Varagna a quota 1700m. Il percorso include una parte in asfalto con scenari magnifici e poi fondi sterrati, strade forestali che portano a tranquilli pascoli. La fatica del tour, che presenta pendenze piuttosto significative, sarà ripagata dalla splendida vista sul Lago di Garda e le valli circostanti. L’itinerario prosegue poi per la Val del Parol fino a raggiungere Malga Campei a 1470 m per la pausa pranzo.

Si ridiscende su fondo sterrato in direzione Piani di Festa, sopra Brentonico e successivamente verso Castione e Sano fino alla località di Loppio. Da qui, percorrendo la ciclabile che costeggia il biotopo, si ritorna nell’abitato di Nago per un gustoso aperitivo presso il Bar Al Fortino. A seguire è previsto il rientro al test center di Torbole attraversando il centro storico del paese. Il Tour Malga Campei non presenta particolari difficoltà tecniche ma data la pendenza e il dislivello è necessario adottare un’attenta gestione della batteria della e-mtb. Al rientro sarà inoltre possibile cimentarsi, per chi lo desidera, in tratti più impegnativi.

Caratteristiche: 41 km complessivi, 1700 mt dislivello complessivo

L’iscrizione ai tour online (now.gardatrentino.it/it/land/emtb-adv) include: Welcome Kit (consegnato al momento dell’accredito in Piazzetta Lietzmann a Torbole) E-mtb test, esperta guida bike locale, pranzo con degustazione di prodotti enogastronomici del territorio, aperitivo a base di eccellenze locali. Il costo totale di ogni iscrizione è di euro 100,00 a persona.

Garda Trentino propone pacchetti vacanza all-inclusive di due o tre notti per un’esperienza tra benessere, sport e cultura, offrendo pernottamento con colazione in hotel tre-quattro stelle e agriturismi, welcome kit e partecipazione a uno o più tour di Emtb Adventure (test, guida locale, pranzo e aperitivo), oltre a sconti e agevolazioni presso alcune attività commerciali convenzionate. A partire da 170,00 euro a persona.