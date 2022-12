PAT * FESTIVAL REGIONI E PROVINCE AUTONOME – MILANO: FUGATTI, « LA SANITÀ È UN’EMERGENZA NAZIONALE, NECESSARIO UN CONFRONTO CON IL GOVERNO »

16.58 - lunedì 05 dicembre 2022

Fugatti: “La sanità è un’emergenza nazionale. Il Governo ascolti le regioni e le province autonome” “Da questa prima edizione emerge un dato chiaro: il tema della carenza dei medici è un allarme che arriva da tutte le realtà locali perché sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario di ogni regione. Da qui arriva forte una richiesta di un tavolo di confronto con il Governo per trovare percorsi e soluzioni per riuscire ad affrontare questa preoccupazione che non è solo un problema locale, ma è una vera e propria emergenza nazionale.”

È quanto ha dichiarato il Presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a margine del primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome “L’Italia delle Regioni” ospitato nel palazzo della regione Lombardia a Milano.

“Solo con un’adeguata dotazione di personale – ha concluso Fugatti – saremo in grado di assicurare le migliori cure a tutti i cittadini e abbattere così le disuguaglianze sociali”.