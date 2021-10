AVV. BALLARDINI * SICUREZZA DISCIPLINE INVERNALI: « DAL 1/1/2022 OBBLIGO ASSICURAZIONE SCIATORI E DIVIETO SCI IN STATO EBBREZZA, CONVEGNO MART ROVERETO (15/10 ORE 9.00) »

Dal prossimo 1 gennaio 2022 obbligo di assicurazione per gli sciatori e divieto di sciare in stato di ebbrezza sulle piste da sci. È quanto dispone, in estrema sintesi, “La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline invernali (D.Lgs. 28/02/2021, n. 40)” che entrerà in vigore fra meno di tre mesi.

Dal prossimo gennaio gli sciatori che utilizzeranno le piste italiane dovranno dotarsi di un’assicurazione che li garantisca contro il rischio per la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30); inoltre verrà introdotto il divieto di sciare in stato d’ebbrezza per l’effetto di abuso di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope (art. 31).

Una nuova normativa che inciderà sul lavoro dei gestori di impianti e rifugi, sugli interventi degli addetti al controllo e al soccorso in quota, e sulle scelte di molti sciatori e turisti.

Per informare, capire e approfondire i contenuti della nuova “Legge sugli sci”:

ARG Associazione Roveretana per la Giustizia, l’Ordine degli Avvocati di Rovereto e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento organizzano con la collaborazione di Trentino Sviluppo S.p.A. e di ANEF e con il patrocinio della FISI Federazione Italiana Sport Invernali il Convegno.

“La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline invernali (D.Lgs. 28/02/2021, n. 40)” che si terrà il giorno 15/10/2021 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso l’Auditorium Melotti del MART a Rovereto.

Alla sessione mattutina rivolta soprattutto ad un pubblico di giuristi seguiranno nel pomeriggio le relazioni del Presidente della FISI Flavio Roda, di ANEF dott.ssa Valeria Ghezzi e dell’ing. Gianni Baldessari, referente per lo sci di Trentino Sviluppo S.p.A.

Per informazioni sul Convegno:

avv. Enrico Ballardini (338/6906090; [email protected]).

Per iscrizioni al Convegno:

[email protected] o Forma Sfera presso Ordine Avvocati Rovereto