PAT * CONFERENZA MINORANZE: « TV AUSTRIACA “ORF“ IN TRENTINO, VIA LIBERA ALLE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA »

16.35 - mercoledì 4 ottobre 2023

Conferenza delle Minoranze: via libera alle trasmissioni in lingua tedesca della Tv austriaca ORF in Trentino. Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, nella Sala Trentino del palazzo sede della Provincia, la 37^ Conferenza delle Minoranze, presieduta dall’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura e alla presenza della dirigente del Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo PAT. In collegamento da remoto, i rappresentanti delle comunità di minoranza ladina, mòchena e cimbra.

All’ordine del giorno, l’attuale situazione della informazione televisiva e radiofonica di minoranza, anche a seguito dello switch–off del canale TML del febbraio 2022, che veicolava trasmissioni dedicate alle minoranze linguistiche storiche locali.

A breve sarà possibile vedere dal Trentino i canali ORF 1 e ORF Sport: il primo, a vocazione generalista, assicura la trasmissione di “ Südtirol heute”, e quindi informazioni e contenuti di interesse in lingua tedesca, a beneficio delle minoranze germanofone; il secondo, quale canale dedicato alle principali competizioni sportive, anche a livello mondiale, rappresenta un supporto per la diffusione della pratica sportiva e in particolare della lingua tedesca tra la popolazione trentina.

Le norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, prescrivono infatti che sia garantito il diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, nelle zone di appartenenza e di assicurare attraverso trasmissioni radiotelevisive la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra. In questa direzione è stato acquisito il parere obbligatorio, non vincolante, della Conferenza delle Minoranze per l’attivazione di un contratto con EI Towers, unica assegnataria delle frequenze per il bacino del Trentino Alto Adige, che prevede la ritrasmissione del segnale dell’emittente austriaca ORF nelle aree di riferimento delle minoranze germanofone e nel resto del territorio provinciale.

Va anche ricordato che, sempre a seguito del parere favorevole della Conferenza delle Minoranze, è al momento in corso la sperimentazione, per un anno, del servizio di trasmissione tramite HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), che rende disponibili sulle smart tv contenuti relativi alle minoranze linguistiche storiche del Trentino. La sperimentazione terminerà il 14 maggio 2024. La Conferenza ha poi portato all’attenzione il tema dei trasporti nelle aree di minoranza cimbra e mòchena. Su questo è intervenuta anche la dirigente del servizio mobilità pubblica della PAT.