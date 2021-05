PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA 2021: « DA MARTEDÌ 25 MAGGIO SI POTRÀ PRENOTARE I POSTI AL SITO WWW.FESTIVALECONOMIA.IT »

Festival dell’economia 2021: da domani a mezzogiorno la possibilità di prenotare i posti.

Da martedì 25 maggio, a partire da mezzogiorno, il pubblico del Festival dell’Economia, in programma a Trento dal 3 al 6 giugno, che intende seguire in presenza le varie conferenze potrà prenotare il proprio posto. Naturalmente, per ragioni di sicurezza legate al controllo della pandemia, i posti nelle varie sale saranno limitati rispetto alla capienza complessiva.

Per prenotare occorre entrare sul sito del Festival (www.festivaleconomia.it) e cliccare sul programma.

Per ogni conferenza ci sarà un link che porta ad una scheda di prenotazione.

Verrà chiesto il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono ed una mail, alla quale arriverà la conferma della prenotazione. Ogni persona può prenotare solamente un posto. Per accedere alle sale si dovrà indossare la mascherina chirurgica o Ffp2. Anche i giornalisti accreditati, per partecipare alle conferenze, devono prenotarsi il posto.

La prenotazione può essere effettuata anche se i posti sono esauriti, perché verrà creata una lista d’attesa da utilizzare in caso di rinunce.