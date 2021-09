ARCIDIOCESI TRENTO * MADONNA DI PINÉ: « SABATO 11 SETTEMBRE ANZIANI IN PELLEGRINAGGIO, MESSA CON IL VESCOVO TISI ORE 10.00 (DIRETTA STREAMING E TV) »

Anziani in pellegrinaggio alla Madonna di Pinè domani, sabato 11. Messa con vescovo Lauro ad ore 10 (diretta streaming e TV).

Anziani in pellegrinaggio alla Madonna di Pinè, il più importante ed amato santuario del Trentino, domani, sabato 11 settembre. La celebrazione si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti che consentono a rappresentanti di gruppi e circoli anziani di tutta la Diocesi di riunirsi alle ore 10, nel prato della Comparsa di Montagnaga di Pinè, per partecipare alla s. Messa, presieduta dall’arcivescovo Lauro.

Il pellegrinaggio è organizzato dall’Area Testimonianza della Diocesi (con il coinvolgimento di Ospitalità Tridentina), in collaborazione con FapAcli e Coordi-namento provinciale Circoli Pensionati e Anziani. I rispettivi rappresentanti prenderanno la parola al termine della celebrazione per un saluto ai fedeli radunati sotto il tendone della Comparsa e collegati in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento (canale 601).

Foto: archivio (Zotta)