AZIENDA SOGGIORNO MERANO (BZ) * NUOVO CDA: « INGRID HOFER CONFERMATA PRESIDENTE, LA VICE È MONICA MARABESE »

12.50 - giovedì 01 settembre 2022

Si è insediato ufficialmente mercoledì 31 agosto il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano. Nella seduta convocata dal sindaco Dario Dal Medico, tenutasi alle Terme Merano, all’interno del Cda sono stati eletti i vertici. Presidente è stata confermata l’albergatrice Ingrid Hofer (esponente della HGV), al terzo mandato. La nuova vicepresidente è Monica Marabese, social media manager, che rappresenta l’amministrazione comunale.

L’organo collegiale è composto da dodici membri in rappresentanza di diversi enti e categorie: per l’amministrazione comunale Dario Dal Medico (sindaco), Katharina Zeller (vicesindaca), Lorenzo Salvà e Monica Marabese; per l’HGV (Unione albergatori e pubblici esercenti) Ingrid Hofer, Barbara Hölzl e Clara Martone; Joachim Ellmenreich per l’Unione commercio turismo servizi (HDS) e l’Associazione provinciale artigiani (APA); Adelheid Stifter, Alessandra Schileo, Aris Deflorian e Daniela Dal Col per la giunta provinciale.

La composizione del Cda corrisponde alla consistenza dei gruppi linguistici presenti nel comune di Merano relativi all’ultimo censimento, dunque sei membri appartenenti al gruppo linguistico tedesco e altrettanti a quello italiano. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati, come è avvenuto in questa circostanza per Hofer, Stifter, Martone, Salvà, Hölzl ed Ellmenreich.

Il collegio dei revisori dei conti al momento è composto da Andreas Wenter (presidente), Roberto Longo e Veronika Skocir.

*

Nella foto sono presenti (da sx): Roberto Longo (revisore dei conti), Veronika Skocir (revisore dei conti), Daniela Dal Col (Cda), Katharina Zeller (Cda), Aris Deflorian (Cda), Monica Marabese (vicepresidente Cda), Dario Dal Medico (Cda), Adelheid Stifter (Cda), Ingrid Hofer (presidente Cda), Clara Martone (Cda), Joachim Ellmenreich (Cda), Lorenzo Salvà (Cda), Daniela Zadra (direttrice) e Alessandra Schileo (Cda).