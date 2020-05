COMUNE DI ARCO (TN) * CIMITERI – FASE 2: « AGGIORNATA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER L’EMERGENZA SANITARIA »

Il Comune di Arco ha aggiornato l’organizzazione del servizio cimiteriale alla cosiddetta «fase 2» dell’emergenza sanitaria.

Da oggi e fino a nuove disposizioni i cimiteri sono riaperti, secondo le seguenti misure organizzative:

il cimitero di Arco e i cimiteri frazionali sono aperti al pubblico in orario diurno;

l’accesso è possibile dal cancello principale;

è obbligatorio l’uso della mascherina;

è obbligatorio indossare i guanti in caso di utilizzo degli annaffiatoi;

è obbligatorio il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra le persone;

è vietato l’assembramento di più persone in uno stesso spazio;

è consentito l’accesso alla camera mortuaria ai soli parenti “stretti”, al massimo due persone, su appuntamento telefonico (servizio necrofori, numero 348 6108782).

*

Modalità di accesso per comunicazione funerali:

per l’organizzazione dei funerali e per le pratiche strettamente connesse l’accesso all’ufficio economato (al primo piano del municipio, in piazza Tre Novembre n. 3) è consentito a un solo utente, previo appuntamento telefonico (ai numeri 0464 583532, 583513);

è obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti (o in alternativa l’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser situati all’ingresso principale e all’entrata dell’ufficio.

Per il disbrigo di tutte le altre pratiche, compresa la richiesta di informazioni, il personale dell’ufficio è a disposizione tramite email all’indirizzo economat0@comune.arco.tn.it, tramite pec all’indirizzo comune@pec.comune.arco.tn.it, e per appuntamento da fissare telefonicamente ai numeri 0464 583532 e 583513.