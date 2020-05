STRADA DEL VINO E SAPORI DEL TRENTINO * VóLTI E STORIE: « IN ONDA SU “TRENTINO TV” IL FORMAT PER VALORIZZARE GLI ASSOCIATI, DAL 7 MAGGIO E PER TUTTA LA PRIMAVERA »

In onda dal 7 maggio e per tutta la primavera un format nato per valorizzare e promuovere gli associati della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, i loro prodotti e le loro attività, attraverso un racconto “home made” in prima persona che mostra in modo autentico e genuino i volti di chi sta dietro ad ognuna di queste realtà.

In questo periodo di forzata stasi, dove non è possibile dedicare il tempo alla visita del territorio e delle sue eccellenze, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ha pensato di portare questi racconti direttamente nelle case dei trentini, attraverso un mezzo in grado di raggiungere tutti: la televisione.

E così, grazie ad una collaborazione con l’emittente Trentino TV, sempre attenta nel raccogliere e sostenere le voci del territorio, è stato ideato il progetto “Volti e storie. Lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino”, format in partenza giovedì 7 maggio, che prevede per tutta la primavera la quotidiana messa in onda, al termine dei telegiornali delle 13.00, delle 20.00 e delle 22.30, di un video della durata di 60 secondi, autoprodotto da un socio.

Racconti semplici e genuini, girati con uno smartphone, che mostrano “senza filtri” quello che si nasconde dietro aziende agricole, strutture ricettive e ristorative, enti di promozione, istituzioni.

“Un modo diverso – ha commentato Francesco Antoniolli, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – per raccontare la nostra associazione attraverso la voce diretta dei soci che potranno presentare la loro storia, le loro caratteristiche distintive, le iniziative in corso durante questo particolare momento e quelle in programma incuriosendo così i telespettatori ad approfondire la loro conoscenza a lockdown terminato. Un approccio – ha proseguito – che rende i nostri soci, che ovviamente sono il nostro orgoglio, assolutamente protagonisti, in linea con quanto fatto sulle copertine delle nostre pagine social, dove campeggia un collage dei loro volti sorridenti, accompagnato dall’hashtag che abbiamo loro dedicato, #soci_stradavinotrentino”.

Sono molti gli operatori che hanno già aderito al progetto, in rappresentanza delle diverse categorie della compagine. La loro eterogeneità consente dunque di mostrare al pubblico le tante componenti che formano l’associazione e, dunque, di spiegare anche gli svariati motivi che le hanno spinte ad entrare a far parte di questa realtà di promozione del territorio e dei suoi prodotti.

A seguito della messa in onda televisiva, i video verranno anche pubblicati su una piattaforma di mezzi digitali: sulla web tv www.trentinotv.it e sull’APP per smartphone e tablet di TRENTINO TV in modalità on demand, ma anche sul canale YouTube della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e sugli altri canali social dell’associazione. Verranno inoltre inseriti nelle schede dedicate a ogni socio disponibili su Tastetrentino.it/vino, arricchendo così di contenuti il profilo di ogni realtà. Potranno dunque essere fruiti anche al di fuori dei confini provinciali da un target che visita questi canali e dunque sensibile alle tematiche, aumentando così la possibilità per ogni socio di farsi conoscere e apprezzare.

Il progetto “Volti e storie. Lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, è organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con la preziosa collaborazione di Trentino Tv ed il supporto di La Trentina.

