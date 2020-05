MEDIASET – CANALE 5 * “AMICI SPECIALI” CON TIM INSIEME PER L’ITALIA: « DOMANI VENERDÌ 29 MAGGIO IN PRIMA SERATA »

DOMANI VENERDÌ 29 MAGGIO IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 Maria De Filippi CONDUCE LA SEMIFINALE DI “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.

IN QUESTA PUNTATA VERRANNO PROCLAMATI I 4 TALENT CHE AVRANNO ACCESSO ALLA FINALISSIMA DEL 5 GIUGNO IN GARA: The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random, cantanti Gabriele Esposito, Andreas Muller Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, ballerini A VALUTARE LE ESIBIZIONI: il pubblico da casa tramite sms al numero 477.000.1 (con nome o codice squadra).

UNA GIURIA D’ECCELLENZA Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato 4 VOLTI PER 4 GRANDI NETWORK RADIOFONICI Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelletti per RADIO ITALIA Federica Gentile per RTL 102,5 e Alessandro Sansone per RADIO 105 TRE VOLTI STORICI DI AMICI Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

FINO AD OGGI LO SHOW ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ HA DONATO ALLA PROTEZIONE CIVILE: 65mila tamponi, 10 mila mascherine ffp2, 2 apparecchiature per la terapia intensiva, rimborsi a 5 medici per 1 mese, rimborsi a 10 operatori socio-sanitari per 30 giorni, 1100 litri di gel disinfettante e tutti i proventi del televoto “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Emanuela Sempio e Toto’ Coppolino. Produttore esecutivo Fascino Pg.t. Claudia Ciaramella. Direttore Artistico Giuliano Peparini.

