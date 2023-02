14.34 - martedì 14 febbraio 2023

Una persona in carrozzina è stata investita da un’auto questa mattina, poco prima delle 9:30, a Lavis. A prestare le prime cure al ferito, e a mettere contestualmente in sicurezza l’area, i vigili del fuoco volontari di Lavis. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e un’ambulanza del 118.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino