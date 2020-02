GRUPPO LUNELLI – TRENTO * MICHELIN GUIDE STAR REVELATION 2020: « IN NORVEGIA LE CANTINE FERRARI PARTNER DELLA PUBBLICAZIONE DEDICATA AI PAESI NORDICI »

Ferrari brindisi ufficiale della “Michelin Guide Star Revelation 2020” dei Paesi Nordici.

Le Cantine Ferrari sono state partner della Guida Michelin nella presentazione della nuova guida dedicata ai Paesi Nordici, avvenuta il 17 febbraio alla Olavshallen Concert Hall a Trondheim, in Norvegia. Da sempre infatti i paesi del Nord Europa, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda, sono una fucina di talenti creativi che ogni anno Michelin premia con le sue ambite “stelle”.

Una serata speciale, che ha riunito tutti i migliori chef dei Paesi Nordici e dove non solo sono state rivelate le “stelle” della cucina nordeuropea, ma sono stati premiati altri aspetti dell’alta ristorazione, tra cui il ruolo fondamentale della sala attraverso il riconoscimento “Welcome and Service”, patrocinato dalle Cantine Ferrari.

È stata proprio Camilla Lunelli, Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne della Casa trentina a salire sul palco per premiare il ristorante che, secondo i giudici Michelin, più si è distinto per un’accoglienza unica, che sappia dare all’ospite quel “plus” che gli permetta di vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. Quest’anno ad aggiudicarsi questo prestigioso riconoscimento è Tina Kragh Vildgaard del ristorante Jordnær a Gentofte, in Danimarca.

Un tema, quello dell’ospitalità, che Ferrari promuove da anni attraverso incontri e iniziative importanti, a rimarcare quanto l’ospitalità sia una vera e propria arte, un mix unico di talento, attenzione al dettaglio e competenza.

Dopo le premiazioni sono seguiti ovviamente i festeggiamenti all’Hotel Britannia, dove oltre 500 ospiti tra chef, stampa e opinion leader hanno brindato con le bollicine Ferrari Trentodoc, che hanno accompagnato le creazioni di famosi chef stellati che si sono esibiti in uno show cooking d’eccezione.

Il legame di Ferrari con l’alta ristorazione è un’unione che esiste e si rinnova da oltre un secolo. Sono stati, infatti, i locali dei grandi chef a sancire il primo successo delle bollicine trentine, favorendo un formidabile passaparola che ha finito per portare Ferrari su tutte le grandi tavole. Un messaggio che anche la terza generazione della famiglia Lunelli ha fatto proprio, insistendo come i predecessori su un dialogo diretto con i protagonisti della grande ristorazione, soltanto italiana ieri, mondiale oggi.