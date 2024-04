SEN. BIANCOFIORE * CENTRO ISLAMICO DI ROVERETO (TN): « PREOCCUPATA PER LA GESTIONE, LA SINISTRA CHIEDA LE DIMISSIONI DI KORICHI »

11.52 - lunedì 15 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Biancofiore, centro islamico di Rovereto: preoccupata per la gestione. Sinistra chieda dimissioni Korichi. “Alla luce delle sue recenti dichiarazioni in cui apertis verbis dice che Israele andrebbe rasa al suolo, mi preoccupa molto che l’idea e la proposta di istituire un centro islamico nell’area Ex Raffaelli di Rovereto, provenga proprio dal Consigliere comunale di estrema sinistra Korichi.

Mettere in mano la creazione e l’organizzazione di una moschea a un predicatore d’odio verso Israele e l’Occidente rischia di trasformare un luogo che secondo i promotori dovrebbe essere destinato al culto col fine della promozione della tolleranza e rispetto reciproco, in una sospetta sede di propagazione di disprezzo, intolleranza contro i valori dell’occidente e di reclutamento, mettendo a rischio gli equilibri della nostra società e minando le basi dell’integrazione. Fatto salvo che io credo nella libertà costituzionale di culto, questo non può celare la propaganda della violenza, specie in un momento tanto delicato della guerra che infiamma il medioriente e abbraccia pericolosamente tutto il mondo.” Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati (Coraggio Italia, UDC) – MAIE.