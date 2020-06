ON. CATTOI (LEGA) * DECRETO RILANCIO: « BENE IL DIETROFRONT DEL GOVERNO SU MAGGIORI RISORSE AL TRENTINO ALTO ADIGE, LA BATTAGLIA PROSEGUE »

“Dietrofront del governo. Dopo una strenua battaglia in commissione Bilancio alla Camera, il viceministro al Mef Misiani ha promesso un approfondimento sul nostro emendamento al decreto Rilancio presentato per stanziare più risorse alle regioni e quindi al Trentino Alto Adige e in un primo momento respinto. Ora il parere dell’esecutivo, inizialmente contrario, è cambiato e l’emendamento è stato accantonato.

Prendiamo atto con soddisfazione che il governo, su nostra insistenza, sia tornato sui suoi passi e abbia quantomeno capito il grave errore commesso bocciando la nostra proposta. Ci auguriamo che il governo passi ora dalle parole ai fatti accogliendola definitivamente facendola, se necessario, anche propria. L’importante è arrivare al risultato: dare più risorse alle Regioni”.

Lo dichiara la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, componente della commissione Bilancio della Camera e prima firmataria dell’emendamento presentato assieme ai colleghi Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.